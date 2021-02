Årets aksjonsuke med NHH Aid, bistandsgruppen til studentforeningen ved Norges Handelshøyskole (NHHS), samlet inn hele 1.001.755 kroner.

Alle pengene som samles inn går til Unicef-programmet «Education of Malawi».

I år var det leder Trym Sandvik (24) og informasjonsansvarlig Elise Skjelland (23) som sto bak store deler av planleggingen.

– Det er gøy å se hvordan man kan samle hele skolen om ett felles mål og hvor mye folk bryr seg. Det har vært veldig givende, forteller Sandvik.

Gjorde konkurranse ut av aksjonen

I år greide studentene på NHH å samle inn en drøy million, noe som er målet for aksjonen hvert år. Gjennom digitale plattformer som Spleis og Vipps kunne man donere valgfrie beløp.

KONKURRANSE. I år måtte Elise Skjelland og de andre arrangørene av Aksjonsuken tenke nytt og bestemte seg for å bruke digitale plattformer for å motivere studentene gjennom konkurranse.

Da Sandvik og Skjelland satte seg ned med planleggingen i høst kom de fram til noe som heter «gamification». Det handler om å motivere gjennom konkurranse. På Spleis kunne man danne ulike grupper og konkurrere mot hverandre om å samle inn mest penger.

I år var det futsal-jentene som samlet inn mest, og det totale beløpet deres kom på 100.105 kroner.

– Det handler om å skape konkurranser som rebusløp, sjakkturnering eller bistandsløp, sier Sandvik.

– Bistandsløpet vårt greide å samle inn i hvert fall 200.000 kroner til slutt, legger Skjelland til.

– Føles ekstra viktig i år

Det er flere grunner til at NHH-studentene valgte å jobbe for akkurat Malawi-prosjektet. Malawi regnes som et av verdens fattigste land, og det er et stort hinder for utvikling at mange foreldre ikke har råd eller mulighet til å sende barna sine på skolen.

Aksjonsuken slik vi kjenner den i dag startet i 2007, men NHH har hatt som tradisjon å arrangere en årlig auksjon til inntekt for ulike bistandsformål helt siden tidlig 1970-tallet. I år var det imidlertid spesielt viktig.

MILLIONBELØP. Hvert år sikter NHH Aid mot en million til utdanning i Malawi. Det klarte de i år.

Kommunikasjonssjef Jean-Yves M. Gallardo i Unicef forteller at årets midler vil være spesielt viktige på grunn av stengte skoler og en utdanningskrise verden over nå under korona.

–Midlene NHH Aid har samlet inn vil gjøre en forskjell for barna i Malawi og bidrar til å styrke Unicefs arbeid innen utdanning, sier Gallardo.

SPESIELT VIKTIG. Årets midler til utdanningsprogrammet i Malawi vil være spesielt viktige, sier kommunikasjonssjef Gallardo i Unicef. FOTO: Carl J. Asquini / UNICEF

– Sammen med Unicef mener vi at utdanning er en av de viktigste faktorene for å bygge den økonomiske veksten i landet, forteller Sandvik.

– Prosjektet handler ikke bare om å bygge skoler og utdanne lærere, men også å bryte ned sosiale strukturer som er et hinder for skolegang, legger Skjelland til.

Til tross for at koronapandemien gjorde det vanskelig å gjennomføre prosjektet, forteller arrangørene at det har vært ekstra viktig å bidra i år enn tidligere.

– Det er viktig at vi fortsetter å støtte utdanning i Malawi for å forhindre at barn faller utenfor systemet. Hvis barn først har falt ut, blir det enda vanskeligere for dem å komme tilbake til skolesystemet igjen, forteller Skjelland.

GIVENDE. Å kunne bidra til utdanning i Malawi er viktig for studentene i NHH Aid.

Ønsket å inkludere studentene

– Etter mye prat i media om ensomme studenter har det blitt ekstra viktig å bidra med noe som kan hjelpe de som kjenner på dette, sier Skjelland.

To av hovedmålene med prosjektet var å trosse pandemien og samle inn midler, og å engasjere og bidra til det sosiale miljøet på skolen. Pandemien har gjort at ting har blitt vanskelig sosialt for mange.

– Vi hadde som mål å inkludere flest mulig og engasjere studentene på NHH, noe vi føler vi har fått til, forteller Skjelland.

