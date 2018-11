Eksamenstid. Bare ordet kan få det til å gå kaldt nedover ryggen. Svetten kommer sivende i det tankene går til minuttene, timene, dagene brukt bøyd over bøkene på Bergens lesesaler. Særlig er det én som er mye brukt. Det er ingen hemmelighet at studenter fra alle fakulteter nærmest strømmer til biblioteket til Det humanistiske fakultet (HF) for å finne et avlukke der de kan få litt ro til å studere.

Og ja, som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) er jeg en av dem som bidrar til at mang en stakkars HF-student ikke får plass i sin egen lesesal. Jeg er heller ikke den eneste. Og det synes jeg er helt greit. Vi SV-studenter er vant til å tilbringe mye tid i upersonlige grupperom på Ulrike Pihls hus, omgitt av hvite upersonlige vegger og dårlig luft.

Så jeg må tillate meg å si: Man lærer da bedre i et miljø der man kan føle seg inspirert? Ifølge studentene Studvest har snakket med, ser lesesalssituasjonen på Universitetet i Bergen (UiB) ut til heller å helle over i en apatiens hengemyr. «Stygt. Dårlig luft. Lite plass. Mye bråk utenfra,» lyder tilbakemeldingene. Fra både studenter ved Det juridiske fakultet, i tillegg til HF- og SV-studenter. Det er ikke spesielt inspirerende.

Som student kan du velge arbeidsmengden i stor grad selv, men viktigheten av å ha et godt miljø å lese i, kan ikke undervurderes. Særlig om du er i kategorien halvslapp student, som heller blir sittende på YouTube eller Netflix etter ti minutters «intens» jobbing innenfor hjemmets fire vegger. Ja, jeg innrømmer det: Jeg trenger å se hardtarbeidende studenter rundt meg. Vi skal bruke mye tid på lesesalene, og jeg tror ikke det er noen som godtar å jobbe åtte timer dagen et klaustrofobisk seminarrom med tannlegehvite vegger. I alle fall ikke om man kan velge noe som er bedre. Så da blir det HF.

Likevel er det er fullt forståelig at HF-studenter reagerer på at «alle» andre bruker deres lesesal, dersom det fører til at det ikke er like mye plass til de som faktisk studerer på fakultetet. Men dere har den fineste lesesalen på biblioteket deres. Luft, rom, lys. Alt det gode i studentlivet. Unnskyld at jeg skamløst tar plass, men så lenge det er den fineste og beste lesesalen, er det en god del av oss uvedkommende som kommer til å være der, rett og slett av mangel på gode alternativer.

Dersom UiB ikke velger å legge til rette for at universitetets studenter faktisk trives i sitt læringsmiljø, tror jeg de gjør en stor feil. En feil som går ut over universitetets – og enda viktigere – studentenes resultater. Men det er håp! I fjor gikk UiB gjennom læringsområdene på campus. Her finner vi punkt nummer sju på prioriteringslista i påfølgende rapport:

«UiB bør oppgradere de mange uformelle læringsarealene slik at studentene velger å bruke campus til studier når de ikke har undervisning. Det må finnes godt utformede plasser til både samarbeid og individuelle studier.»

Dette burde være punkt nummer én. Helst i går.

