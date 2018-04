For to uker siden skrev Studvest om at studenter i fire fag ved Universitetet i Bergen (UiB) må møte opp til eksamenslokalet dagen etter nasjonaldagen.

Dette gjelder de 314 studentene i emnene «Federalism and EU integration (SAMPOL205)», «Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave (SPLA258)» og «Stats- og nasjonsbygging (SAMPOL105)», som da har skriftlig eksamen.

I tillegg skal studentene som tar «Allmenn litteraturvitskap litteraturteoretisk særemne (ALLV201)» også opp til muntlig den 18. mai.

Student Mats Varre Sandøy var en av dem som var tydelig irritert over dette.

– Det er så dumt som det går an å bli. Dette er andre gang jeg har eksamen 18. mai. Forrige gang var gjennomsnittskarakteren D. Så det gikk rett og slett drittdårlig for de aller fleste, sa han til Studvest.

Lover slutt på 18. mai-eksamen

Nå lover viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, at dette blir siste året hvor noen studenter må ha eksamen 18.mai.

– Vi ser nå at vi har færre skoleeksamener totalt sett ved UiB. Det minsker presset på dager vi kan ha eksamener i mai, slik at logistikken går opp uten at vi trenger legge noen eksamener til dagen etter nasjonaldagen, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Sandøy mener det er positivt at de velger å avslutte ordningen nå, men er klar på at det burde blitt gjort noe med problemet mye tidligere.

– Endringen kommer altfor sent. Alle argumentene har vært der i alle år, så det er rart at de først nå innser at eksamen 18. mai er en idiotisk idé, sier han.

– Vi kunne kanskje klart det tidligere

Thea Belhadi, som går opp til eksamen 18. mai i år, er enig i at endringen ikke kommer for tidlig.

– Det er først og fremst veldig gode nyheter. Nå har jo jeg riktignok eksamen 18. mai i år, men det er veldig bra for dem som slipper det. For det er stress, sier Belhadi.

Eksamen 18. mai har vært et omdiskutert tema de siste årene. På spørsmål om hvorfor endringen kommer nå, sier Samdal følgende:

– Vi har tatt studentenes signaler om at de ønsker å unngå det. Vi kunne nok kanskje klart det tidligere, men nå er ordningen endelig på plass.

Kommentarer

kommentarer