For andre gang fikk jusstudentene svinge seg på betonggulvet i fakultetets kjellerbar. Vinnerparet målbandt dommere og publikum, blant annet med twerking.

Det er ingen tvil om hva som skal inntreffe på Straffbar denne kvelden. Den slitne kjellerbaren på Dragefjellet er nærmest ikke til å kjenne igjen, etter at undergruppen i Juristforeningen (JF), Jussdans Bergen, har gjort lokalet klart for «Skal vi jussdanse 2020».

Stolene er plassert i hestesko-formasjon, slik at publikum har full oversikt over hva som skjer på betonggulvet under den kolossale diskokulen som henger i taket. Foran sitter dommerpanelet, tydelig inspirert av dommerne fra TV2-suksessen «Skal vi danse».

NORGESMESTRE. Kvelden startet med to av Norges beste dansere: Lydia Nagy Molvær og Jone Snilstvei.

Leder i JF, Henrik August Behrens, har tatt på seg en blågrønn jakke som lett kunne blitt forvekslet med et fuglekostyme, hadde han ikke kombinert det med et lyskjede – et slikt man pynter trærne med i juletider.

– Jeg må innrømme at jeg kanskje har hentet inspirasjon fra en viss snill, hyggelig, kanskje ikke så kyndig «Skal vi danse»-dommer på TV2, sier Behrens med et smil om munnen.

FULL POTT. Dommerne Waldenstrøm, Behrens og Olsholt er imponerte over medstudentene og terskelen for høye poeng er lav.

Carl Victor Waldenstrøm, som synes han heller mer mot den seriøse Tor Fløysvik i stilen, syntes det er gøy å se medstudentene svinge seg på betongen.

– Nivået på dansingen er høyt i kveld. Jusstudentene viser at de ikke bare er streit inventar på lesesal, sier han og ler.

Også dommer og kulturansvarlig i JF, Ina Fredrikke Olsholt, tror det er viktig med litt moro i eksamenstiden.

SPENTE DELTAKERE. Vert Maria Ulltang sjekker stemningen før deltakerne skal ut i ilden.

– Dette er kjempegøy! Nivået er høyt og folk har vært veldig spente og engasjerte i forkant av arrangementet, forteller hun.

Høyt nivå er ingen underdrivelse. Åpningsnummeret er nemlig en samba danset av norgesmesterparet Lydia Nagy Molvær og Jone Snilstvei. De to studentene, som har danset sammen i tolv år, tar kjelleren med storm.

Til tross for at de fem konkurrerende gruppene er amatører og har hatt en knapp uke på å øve seg, er Molvær imponert over medstudentene.

HETT. Vertene Ulltang og Ullebø lot ikke sjansen gå fra seg, og imponerte publikum med en romantisk vals.

– De har vært veldig flinke, sier hun, etter at deltakerne har vært i ilden.

– Det er veldig gøy at de også finner glede i dansen, legger hun til.

Twerket seg inn i dommernes hjerter

Det er stor variasjon mellom de fem deltakergruppene. Det går fra hip-hop og Magic-Mike stemning til sensuell salsa, og videre til «linedance» i tro Shania Twain-stil. Til slutt er det Per Kristian Skogen og Myy Tamuly som stikker av med hederen, æren og pokalen. Vinnerparet målbandt både dommerne og publikum med heftig twerking. i sitt nummer «Afrikansk dans».

Tamuly deltok i fjor og har gledet seg til å delta i år også. Da partneren fra forrige gang ikke hadde anledning til å være med i år, stilte Skogen opp som vikar.

– Jeg måtte se på YouTube for å lære meg å twerke, forteller Skogen, og legger til at øvingen med Tamuly har vært intens.

De er begge to veldig fornøyde, og forteller at kvelden skal benyttes til å feire seieren.

SCORET POENG. Vinnerparet, bestående av Per Kristian Skogen og Myy Tamuly, holdt høy fart.

– Det shakes og det ristes, og jeg digger det, er dommer Behrens’ kommentar til parets opptreden.

Over hundre solgte billetter

Kveldens verter, Maria Ulltang og Marcus Ullebø, er fornøyde med kvelden. Til publikums store fornøyelse tok også de seg en runde på gulvet.

Ulltang sier at arrangørene er godt fornøyde.

– Vi har solgt mange billetter. I fjor var det hundre i publikum, i år er det faktisk flere, forteller hun, og legger til at de håper å kunne videreføre tradisjonen.

Kommentarer

kommentarer