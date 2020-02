Jusstudentene får et møtested på dagtid og et nytt festlokale på kveldstid.

Ved hjelp av eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB), engasjerte studenter og 1,9 millioner kroner, skal studentbaren Straffbar få et løft.

Onsdag 19. februar inviterte Juristforeningen i Bergen (JF) alle studenter på Dragefjellet til «stressfri sone» på kontoret sitt. Det ble vafler, kaffe og senkede skuldre, men det ble også trangt.

– Vi er et stort fakultet med mange studenter og en kantine som er sprengt ved lunsjtider. Vi har behov for et sted hvor jusstudentene kan møtes på tvers av kull og undergrupper, sier Nikolai Bjerke (25).

ØKE STUDENTVELFERDEN. Nikolai Bjerke (25) tror juridisk fakultet trenger et sosialt samlingssted som samler på tvers av kull og undergrupper.

Den tidligere foreningslederen er med i utvalget som skal pusse opp studentbaren Straffbar i år.

Med seg på laget har han blant annet Cora Gabrielle Møller Jensen (24), Fride Herding Solberg (22) og Henrik August Behrens (23).

– Vi trenger noe som gjør at folk forbinder fakultetet med noe mer enn bare lesing, sier Behrens.

BARUTVALGET. Nikolai Bjerke (25), Henrik Behrens (24) og Cora Jensen (23) er blant dem som har ansvar for renoveringen av Straffbar.

Medlemmene i utvalget har alle nyttig erfaring å bidra med: Jensen har vært arrangementsansvarlig i Club Jur og er nå driftsleder på Kvarteret, Behrens har kontroll på lyd og lys, mens Solberg, ifølge henne selv, har «vært veldig mye på Straffbar i løpet av årene».

– Og så er hun god på interiør. Hun kan farger og stoff og sånt. Jeg er litt svak på farger, så det er bra at noen andre kan det der, sier Behrens.

Enstemmig vedtatt

I løpet av sine vel 70 år i drift har JF opparbeidet seg en del kapital, blant annet fra medlemskontingenter, arrangementsinntekter og sponsoravtaler, forteller Jensen.

– En forening av slik størrelse skal kunne gi tilbake til medlemmene sine, sier Behrens.

MØTESTED OG FESTLOKALE. Fride Solberg (22) ser for seg et åpent samlingssted på dagtid, og festlokaler med bar på kveldstid.

I januar 2018 satt studentforeningen ned et utvalg for å finne ut hvordan de best mulig kunne forvalte disse pengene.

Resultatet ble oppussing og fornying av studentbaren i tilfluktsrommet på jussbygget.

– Vi søkte om midler i september 2019, og rett før jul ble det klart at rektoratet ved UiB hadde godkjent søknaden og innvilget 500 000 kroner til prosjektet, forteller Jensen.

VIL GI TILBAKE. Juristforeningen i Bergen har opparbeidet seg penger på bok i løpet av årene. De mener Henrik Behrens det er viktig å investere i noe som gir tilbake til jusstudentene.

De resterende 1,4 millionene står JF for selv.

I dag fungerer Straffbar som et arrangementslokale for de ulike undergruppene til Juristforeningen (JF). Lokalet driftes av frivillige i Club Jur, som også til tider arrangerer fester uavhengig av JF-gruppene.

– Planen er et møtested der alle jusstudenter kan ta seg en kaffe, en øl eller bare en pust i bakken, forteller Behrens.

– Og festlokale på kveldstid, selvfølgelig, skyter Solberg inn.

FJØSET – STRAFFBAR – ???. Cora Gabrielle Møller Jensen forteller at jusstudentenes bar har endret konsept et par ganger tidligere.

Jensen, som er tidligere arrangementsansvarlig i Club Jur, forteller at lokalene har vært i bruk siden 1995, men at Straffbar-konseptet var på plass først høsten 2017. Tidligere het baren Fjøset – et artig ordspill på jurene i «jurist».

– Det er visst mye nostalgi knyttet til de kyrne. Det har vært vanskelig å få dem helt bort, smiler Jensen og peker mot maleriene på den ene langveggen.

På motstående vegg er det malt portretter av utvalgte straffedømte – Krekar, Treholt, Jensen og Orderud.

UBRUKT POTENSIALE. Nikolai Bjerke mener Straffbar kan bli bedre. Arne Treholt på veggen utgjør en beskjeden påminnelse om barens konsept.

Straffbar stenger i midten av mars, og satser på å åpne igjen i august i år – klar til fadderuken, forteller Solberg.

Hvorvidt det blir med eller uten kyr i konseptet, vil ikke utvalget kommentere.

Kommentarer

kommentarer