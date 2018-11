– Det var ikke et tilbud for gaming på jussen.

Det sier Selina Simpson, jusstudent og leder for den nyoppstartede gamingklubben «Dragefjellet e-sport og gaming». Simpson og andre jusstudenter spiller jevnlig spill som Sims, World of Warcraft og Mario Kart, og har nå tatt steget til å bli en egen undergruppe i Juristforeningen i Bergen.

– Grunnen til at det ikke har vært et tilbud for gaming tror jeg kan være fordi jussen er ganske tradisjonell. Det er stort fokus på det faglige og sportsgruppene, legger Amy Jeanette Daae til.

Hun er også jusstudent og styremedlem i gamingklubben.

Startet på Jodel

Det var ikke før Simpson la ut et innlegg på Jodel-kanalen til jussen at gaming-hjulene begynte å rulle. Simpson fikk god respons på innlegget og opprettet deretter en Facebook-gruppe som fikk mange medlemmer.

Og ifølge Daae var det på høy tid at gaming kom inn i organiserte former på jussen.

– Det har vært interesse for gaming lenge blant flere på jussen, så det var på tide at det nå er en gruppe for det. Gaming og e-sport vokser veldig raskt ellers i verden og det er flere som lever av det, sier hun.

På generalforsamlingen i Juristforeningen i Bergen fikk gamingklubben et prøvemedlemskap som ny undergruppe i foreningen.

Fordommer mot gaming

Det har derimot ikke bare vært positive ting forbundet med å være gamer på jussen.

– Jeg snakket med folk på jussen om at jeg drev med gaming og fikk blant annet spydige kommentarer fra medstudenter, kan Simpson fortelle.

Ifølge henne eksisterer det mange fordommer mot gaming i student-Bergen.

– Jeg har også venner i Bergen som sluttet å game når de begynte å studere, fordi det var så mye fordommer rundt det å drive med gaming som student, sier Simpson.

Vil bidra til det sosiale

Gjengen i gaming-klubben tror de kan bidra positivt til det sosiale miljøet på Dragefjellet.

– Undersøkelser har vist at det er en del ensomhet på jussen. Jeg tror at noen av dem som er ensomme gjennom gaming-klubben kan få et tilbud som ikke har vært der før, mener Simpson.

Hun har selv fått flere venner gjennom opprettelsen av klubben.

– Jeg har blitt kjent med flere på jussen som jeg ikke hadde blitt kjent med om det ikke hadde vært for gaming-klubben.

Daae legger til at hovedmålet med gruppen er det sosiale.

– Gaming er veldig sosialt, man får litt den følelsen som på barneskolen hvor man ble med venner hjem etter skoletid for å spille.

Ingen krav til ferdigheter

Ifølge styremedlem Jarle Brandstorp har gaming-gruppen en klar fordel med tanke på det sosiale i forhold til andre undergrupper.

– Det er lettere å være sosial for oss enn mange andre grupper på jussen fordi vi ikke er avhengig av å møtes fysisk for å være sosial når vi spiller. Vi har en gruppe på «Discord», som er et slags «Skype for spill», hvor man snakker sammen mens man spiller.

Gjengen bak klubben er klar på at det ikke stilles noen ferdighetskrav for å være aktiv.

– Man må ikke være dritgod til å game for å bli med i gruppen. Alle jusstudenter er velkomne selv om de ikke har spilt før, sier Simpson.

– Det skal være lavterskel å bli med og man skal ikke føle at man er forpliktet til noe. For eksempel trenger man ikke betale kontingent for å bli med, legger Daae til.

Tema-kvelder, konkurranser og Straffbar

Med prøvemedlemskap i Juristforeningen får de nå muligheten til å søke om penger fra foreningen. Blant annet ønsker gaming-klubben å arrangere temakvelder med for eksempel Super Mario som tema, avholde konkurranser med premier, brettspillkvelder og egen streaming-kanal som jusstudentene kan følge med på.

En viktig fordel med prøvemedlemskapet er at de kan bruke den studentdrevne baren Straffbar til arrangementer.

– Vi ønsker at medlemmene skal få et innblikk i hele spillkulturen. For eksempel ved å vise e-sportskonkurranser på TV i Straffbar, sier Daae.

Selv om gaming-klubben nå kan søke om penger fra foreningen vil det ikke være snakk om de store utgiftspostene.

– Stort sett har medlemmene eget utstyr slik at det vil koste lite å drifte gruppen, kan Simpson fortelle.

– Den perfekte medisin

Styret i den nyoppstartede gruppen tror det er marked for en gaming-gruppe på jussen.

–Vi blir kanskje ikke den største gruppen på jussen, men jeg tror det er mange på jussen som liker å game. Det er en del medlemmer på Discord-kanalen vår, og hvis man er med der så liker man å game, uttaler Daae.

Og om man skulle kjenne seg sliten og lei etter en lang dag med juss er lederen i klubben klar på at gaming er den perfekte medisin.

– Etter en lang dag på lesesalen funker gaming veldig bra som avkopling. Det blir som å komme rett til en annen verden, sier Simpson.

