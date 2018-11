To og et halvt år inn i økonomistudiet på NHH fant Benedikte Sørbye (27) plutselig ut at hun ville bli musikalartist. – Jeg behøvde noe mer i livet.

Det er minusgrader i Bergen, og frostrøyken stiger mot himmelen idet Benedikte Sørbye åpner munnen i et smil utenfor Cornerteateret på Møhlenpris. Det er dagen før hun skal opptre her med den første oppsetningen av musikalen «Hjem til jul» – som hun selv har skrevet, regissert og produsert.

– Er du nervøs for premieren i Bergen?

– Nei, overraskende nok ikke. Vi hadde forestillinger med den samme musikalen i Oslo forrige uke, og det gikk veldig bra. Tilbakemeldingene vi fikk var veldig gode, samtidig som flere i publikum fortalte at forestillingen hadde gjort inntrykk på dem, svarer Sørbye.

Sørbye har allerede tilegnet seg litt erfaring som altmuligkvinne i musikalsjangeren, og har tidligere satt opp musikalen «Tinder – The Musical» både i Oslo og Bergen. Denne tok utgangspunkt i erfaringer Sørbye selv har hatt med Tinder, noe som resulterte i en humorfylt musikal med høy gjenkjennelsesfaktor.

Tabu å prate om at julen er vanskelig

Hun forteller at tematikken i «Hjem til jul» også er basert på følelser hun selv har opplevd, men at selve handlingen ikke er selvopplevd.

– Musikalen handler om en familie i dagene før jul. For denne familien er julen en vanskelig tid. Flere i familien sliter med forskjellige ting, samtidig som familien preges veldig av elendig kommunikasjon, forklarer Sørbye.

Sørbye mistet selv sin bror da hun var 14 år gammel, og merket at julen aldri ble helt det samme etter det.

– Julen skal være et høydepunkt, men for mange kan ting bli ekstra vanskelig rundt juletider. Det kan være en veldig intens tid, noe jeg føler det fortsatt kan være tabu å snakke om, sier hun.

Sørbye mener musikalsjangeren kan være med på å bryte ned litt av det tabuet.

– Musikal som sjanger er en veldig fin måte å nå ut til folk på. På en side er det veldig folkelig og lett å forstå. Samtidig kan man også komme veldig nært vanskelige tema. Det er for eksempel mange ting som kan være mer naturlig å synge enn å si, og sangtekster har et stort kunstnerisk spillerom, forteller hun.

NHH til nytte som musikalartist

At Sørbye skulle ende opp som musikalartist var ingen selvfølge da hun var to og et halvt år inn i økonomistudiet på Norges handelshøyskole (NHH).

– Jeg hadde det veldig gøy på NHH. Miljøet der var veldig bra, og jeg var med i kor og ulike revyer. Plutselig gikk det opp for meg at økonomiutdannelsen, og det livet som følger med, ikke var nok. Jeg følte at jeg trengte noe mer, og ble hekta på musikalsjangeren.

Det endte med at Sørbye tok en pause fra NHH, dro på noen måneders backpacking for å tenke, fullførte bachelorgraden, trådte inn i musikalens verden – og ble der. Likevel, NHH-graden var ikke forgjeves.

– Det har vært ekstremt nyttig for meg som må gjøre alt selv. Det å lage budsjett, søke om midler, føre regnskap og annet administrativt arbeid har jeg lært fra NHH. Samtidig er ledelseskompetansen jeg tilegnet meg på NHH veldig god å ha. En stor del av jobben er faktisk å håndtere problemer, sier hun.

Sørbye ser ned i tekoppen og tenker seg om.

– Noen ganger kan jeg være forvirret av valget mitt. Iblant tenker jeg over livskomforten jeg kunne hatt når jeg åpner opp døren til den 13 kvadratmeter store hybelen min. Likevel skjer det for sjeldent til at jeg ønsker å gå tilbake. Jeg føler jeg har funnet mitt uttrykk i musikalen, forteller hun.

Prioritert det kunstneriske

Sørbye forteller at hovedmålet med denne musikaloppsetningen er å berøre publikum.

– Jeg ønsker å fortelle om noe som folk forstår, og som de kan ta med seg ut av salen. For meg er kunst et utrolig viktig kommunikasjonsmiddel til å nå ut til mennesker, forklarer hun.

«Hjem til jul» skal gå på Cornerteateret fra 28.–30. November. Regissøren forteller at hun har prioritert det kunstneriske uttrykket i forestillingen, som består av én pianist og seks skuespillere.

– Optimalt sett skulle vi kanskje hatt med noen flere, men jeg synes uttrykket blir råere og veldig ærlig av at vi kun bruker det vi trenger av for eksempel rekvisitter. Som regissør har jeg helt klart prioritert det kunstneriske, noe som kanskje har gått på bekostning av andre ting. I denne forestillingen er det skuespillerne som bærer fortellingen, noe jeg synes fungerer veldig godt, sier Sørbye.

Kommentarer

kommentarer