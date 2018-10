er Den europeiske unions organ for forvaltning av midler til forskning utført innen unionen.

Maskinsyn er studien av hvordan en form for maskin tolker og forstår verden rundt seg ved hjelp av bilder og video.

Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen (UiB) fikk nylig hele 2 millioner euro fra Det Europeiske Forskningsråd (ERC) til å forske på det som kalles maskinsyn (se faktaboks), og hvordan det påvirker oss i hverdagen.

Rettberg forklarer maskinsyn som digitale og visuelle teknologier der du blant annet får opp filtre hvor du kan endre hvordan enten du eller verden ser ut. Det er en type vi manipulerer bilder på, og blir derfor en type maskinsyn.

– Dette skal være banebrytende forskning, slik at nye forskere må finne en ny måte å undersøke maskinsyn på etter at prosjektet mitt er over, forklarer professoren.

Rettberg sitt prosjekt faller under det som kalles high risk, high gain.

– Det er høy risiko, for kanskje det feiler. Men hvis vi lykkes kan dette være veldig nyttig for forskningen. Det er enormt store mål, men jeg tror det passer på dette prosjektet fordi det er en helt ny måte å representere verden på, sier hun.

– Snapchat-filtre er kjempegøy!

For å få til dette prosjektet skal Rettberg fokusere på de små, intime teknologiene vi bruker i hverdagen.

– Det er mange måter maskinsyn kan bli mer og mer del av hverdagen vår, og det vi opplever mest i hverdagen er på telefonen.

Som eksempel trekker hun blant annet fram Snapchat-filtre.

– Hvorfor bruker man Snapchat-filtre?

– Det er jo kjempegøy! Men det er en vanskelig balanse der.

Rettberg mener at det er veldig tydelig at teknologien prøver å putte et bestemt skjønnhetsideal på oss ved hjelp av filtre som retusjerer oss.

– Samtidig som jeg tror mange unge mennesker er ganske godt i stand til å gjennomskue det, understreker hun.

Bruker filtre på kødd

Hun får støtte av medievitenskap-studentene Amalie Moss Kallestad (21) og Julie Lunde Ophus (21). Ophus forteller at hun ikke bruker mye tid på å legge på Snapchat-filtre, men bruker de av og til for å forbedre enten lys eller farge på bildene.

– Jeg bruker det mest på kødd. Jeg bruker som oftest de filtrene som gir deg svære, feite ansikt og briller og sånn, sier Kallestad.

– Ja, jeg bruker det også mest for gøy, istemmer Ophus.

Snapchat-filtre påvirker selvbilde

På spørsmålet om Snapchat-filtre kan bidra til et dårligere selvbilde tror både Rettberg og medievitenskap-studentene at det spiller en viss rolle.

– Det finnes jo noen filtre som gir deg sterkere farger på øyne og som fjerner alle urenhetene i huden, som Snapchat aldri bytter ut, påpeker Kallestad.

Ophus nevner at mange av filtrene åpenlyst forandrer på utseende for å gjøre deg penere.

– Og så har du de filtrene som faktisk viser forskjellene de har gjort med ansiktet ditt, og det er ikke akkurat en hyggelig overraskelse en søndagsmorgen, skyter Kallestad lattermildt inn.

Rettberg mener at Snapchat-filtre kan være med å bidra til dårligere selvbilde blant unge, men legger likevel vekt på at Snapchat alene ikke er grunnen.

– Unge mennesker kan lettere se hvordan eget utseende til dels er manipulerbart, og det har på en måte alltid vært tilfelle. Du kan sminke deg og kle deg på en bestemt måte, og nå har vi fått enda et lag, forklarer professoren.

Hun understreker videre at hun ikke ser noe poeng med å holde seg unna filtre. Til unge Snapchat-brukere har hun en klar oppfordring:

– Kjør på og lek med filtrene, men vær kritisk!

