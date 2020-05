Kulturredaktør i Studvest, Håvard Finnseth, har skrevet om hvordan studentpolitikerne ved UiB må forenkle kommunikasjonen for å nå ut til velgerne. Sitatet han bruker som eksempel er hentet fra et av våre leserinnlegg. Når vi leser sitatet blir vi litt brydd, for Finnseth har noen gode poenger. Ironisk nok blir disse overskygget av at han ikke klarer å tøyle sin egen språkbruk. Vi håper han også tenker over sitt eget språk fremover, så vi slipper å bli mistenkt for å bruke «ekkel og antidemokratisk hersketeknikk».

Enklere språk er uten unntak bedre enn komplisert språk, og ja, vi er skyldige i å skrive kronglete tekster iblant. Men Finnseth trekker et lite sitat ut av en stor kontekst, og ser bort fra valgkampen vår som helhet. Gjennom videoer, grafikk, Facebook- og Instagram-innlegg, valgsiden og digital debatt har vi anstrengt oss for å forklare sakene våre kort og enkelt.

Samtidig skrev vi mer detaljerte innlegg i Studvest om hvordan vi skal jobbe med sakene våre, slik at studentene kan ta informerte valg. I ettertid ser vi at noen setninger hadde tung språkføring, og det beklager vi. Men igjen, dette er en veldig liten del av en stor valgkamp. Det hadde vært knall om Studvest tipset oss om språket da de mottok leserinnleggene våre. I stedet velger Finnseth å påpeke disse manglene nå, og på denne måten:

«(…) jeg tror ikke dere selv innser hvor utrolig pretensiøs og ekskluderende språkbruken deres er. Jeg håper virkelig ikke dere gjør det, for det ville vært en ekkel og antidemokratisk hersketeknikk. Uansett er det dårlig politisk håndverk.»

Å få denne typen begreper og insinuasjoner kastet etter oss fordi vi har skrevet «universitetspedagogiske miljøer» og «sentral praksiskoordinator» føles skikkelig ufortjent. Spesielt når det kommer fra en av redaktørene i Studvest, avisen som trykket tekstene våre uten å heve et øyenbryn. Vi tar gjerne imot velmente råd, men dette er langt over grensen. Etter en sånn tirade føles det også hult når Finnseth sier «bare kødda!» (parafrasering) i siste avsnitt.

Det er ikke helt lett å finne balansen mellom for komplisert og for enkelt, spesielt overfor 18.500 studenter med varierende grad av interesse for studentpolitikk. Vi prøvde så godt vi kunne og er takknemlige for at over 1000 medstudenter stemte på hver av oss.

Samtidig har vi veldig lyst til at oppslutningen skal bli høyere. Da må vi snakke om studentdemokratiet hele året, ikke bare i valgkampen. En del av løsningen er at vi blir flinkere til å skrive. En annen er at studentmediene blir flinkere til å dekke studentpolitikken og styrearbeidet også utenom valg. Vi tror nemlig studentene bør få vite hva som skjer i universitetsstyret hele året, ikke bare i mars og april.

