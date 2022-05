Professor Sigve Tjøtta, ved Institutt for økonomi forklarte i et debattinnlegg at boka False Alarm av Bjørn Lomborg, som jeg kritiserte i en Studvest-artikkel 18. mai, står på hans pensum.

I innlegget bruker han et begrep jeg ikke er kjent med, «klimakorrekt», om visse bøker. Jeg er i tvil om dette viser til kunnskapsbasert klimaforskning eller om det er en referanse til «politisk korrekthet»? Min erfaring med begrepet «politisk korrekthet» er at det tas i bruk når folk ikke vil bli kritisert for å ytre sine fordommer.

Professor Tjøtta sier dette handler om tyranni. Jeg mener dette handler om å tåle kritikk, særlig når man kommer med et standpunkt som er i mot det de fleste klimaforskere er enige i, nemlig at vi må kutte utslipp for å unngå katastrofal lidelse.

Jeg er enig med professor Tjøtta i at nytekning i akademia er viktig. Jeg underviser et kurs som heter GEO 283 Geographies of Transformation: Mitigating and adapting to rapid climate change. Kurset er åpent for alle studenter.

Kanskje vi til neste år skal sette Herbert Marcuse sitt Repressive Tolerance på pensum: «The tolerance which enlarged the range and content of freedom was always partisan – intolerant toward the protagonists of the repressive status quo. (…)»

Utenfor akademia er passivitet mot klimaendringer ikke en opprørsposisjon, det er status quo.

