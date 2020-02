På baksiden av Det juridiske fakultet står det en lang kø med studenter innpakket i parkaser, tepper, votter og luer.

Det er bitende kaldt. Noen sitter på medbrakte klappstoler, andre sitter på tepper på bakken, mens enkelte sover på saccosekker.

Latter, prat og svak musikk fra en høyttaler er de eneste lydene som kan høres i den ellers helt stille og mørke gaten.

I år arrangeres vinterlekene for juridisk fakultet i Bergen for 32. gang. Siden 1980-tallet har De juridiske vinterleker (JVL) på Gol vært et samlingspunkt for fakultetet i Bergen og fakultetet i Oslo. På planen står skileker, tropisk badeland og afterski. Men for å kunne være med på dette årlige arrangementet må man stå våken en hel natt utenfor fakultetet.

Ønsker ikke kø

Styreleder i bergensavdelingen av JVL, Ole Jakob Teigen, går tredje året på juss og forteller at styret ikke ønsker at studentene skal måtte stå ute en hel natt. Derfor har de iverksatt forskjellige tiltak for å forhindre at billettsalget går utover skoledagen.

TILTAK. Styreleder Ole Jakob Teigen forteller at styret har iverksatt forskjellige tiltak for å forhindre at studenter må stå ute hele natten.

– Vi har jo et «først i køen»-opplegg som går ut på at blant annet sentrale folk i foreningen og folk som er medarbeidere og bidrar til JVL får tilbudet om å kjøpe billetter på forhånd. Det samme gjelder tredje til femte kull. I år har de fått være med på et forhåndssalg med svært begrensede billetter, forklarer Teigen.

– I tillegg prøver vi å prate ned køen så mye som mulig, men det er vanskelig for oss seks i styret når faddere i fadderuken og Jodel hyper det opp.

– Hvor mange billetter har dere?

– Vi har 150 billetter i tillegg til oss i styret, forklarer han.

Eksamen om to uker

For studentene som går første og andre året gjelder det å være her før alle andre, slik at du er sikret en plass når nummereringen begynner i fem-tiden. Blant dem som står fremst står det en gjeng glade og energiske gutter som er med for første gang.

FØRST UT. Magnus Rotevatn og kompisene er blant dem som var først ut i køen.

– Vi har vært her siden 02:28. Vi vurderte å være her tidligere, men det var jo fullt klokken tre, så det var jo bra at vi kom når vi gjorde, forteller Magnus Rotevatn.

– Hvorfor var dere her så tidlig?

– Nei, folk har sagt mye forskjellig da. Vi har jo ganske høye forventninger nå som vi står i kø hele natten for å få tak i billetter. Vi skal jo rett på lesesal etterpå. Eksamen er om to uker, forklarer Fredrik Sæthermoen.

Instagram og Jodel

– Vi kom rundt halv 3, forteller Andrea Aas Larsen mens hun og venninnegjengen sitter innpakket i flere lag med tepper.

FROKOST. F.v. Kristine Engevik, Ingrid Staverløkk, Linnea Listrøm og Hedda Nilsen steker pannekaker på et stormkjøkken.

– Har noen fortalt dere at dere måtte være her så tidlig?

– Jodel! sier flere av jentene samtidig, mens de ler.

– Så hører man så klart fra de eldre trinnene at i fjor så ble de siste billettene utsolgt da og da. På Facebook står det at billettene selges klokken åtte, men at man bør komme i god tid før, fortsetter Kristin Lund.

– Og på JVL sin instagramkonto ligger det et bilde fra i fjor som sier at de siste som fikk billett møtte opp 05:10. Og da vil man jo være der enda tidligere, forteller Larsen.

KL. 05:00. Dørene åpnes og studentene får komme inn på jussen sin studentbar, Straffbar hvor de blir servert boller.

I køen starter allsang. Noen har tatt på JVL-sangen på høyttaler. Flere studenter synger med mens de hopper opp og ned for å beholde varmen.

«Jeg er så full at bena sover, jeg tenner på de norske lover».

42 på venteliste

Når studentene får komme inn får de et nummer på hånden som viser hvor i rekkefølgen de står. Av de som får kjøpe billett er nr. 107 den siste. Resten kan skrive seg opp på venteliste.

– Vi forventet jo en stor kø, men å få 42 stykker på ventelisten er en stor rekord. Det var betraktelig færre i fjor. Dette er også det tidligste folk har stilt opp, tror jeg, forklarer styreleder Teigen.

– Hvor mange billetter hadde dere til salgs i dag etter forhåndssalget?

– Det vil vi helst ikke gå ut med, forteller han, mens han retter på capsen sin.

Logoen «MAKE JVL GREAT AGAIN» lyser opp gangen utenfor Straffbar, hvor salget er i gang.

PENT OG PYNTELIG. Studentene sitter pent på plass inne på baren mens de venter spent på å få høre om de får kjøpe billetter.

Latter og jubel kan høres fra baren når det blir klart hvem det er som får den siste billetten. I gangene utenfor er renholdspersonalet nettopp ankommet før de går i gang med arbeidsdagen.

