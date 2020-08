Tall fra Sammen Råd og Helse viser at psykologtjenestene fikk flere henvendelser etter gjenåpningen av landet i mai. Men i mars og april opplevde tjenesten en kraftig nedgang.

Øystein Sandven er sjefpsykolog i Sammen. Han forteller hvordan situasjonen var i perioden etter 12. mars.

– De første ukene etter nedstengingen opplevde vi en nedgang i antall henvendelser. I en periode fra midten av mars til cirka 20. april ga vi kun tilbud om videokonsultasjoner. Fra slutten av april og frem til sommeren ble avtaler både gjennomført med fysisk oppmøte og med video, sier Sandven.

Kraftig nedgang

Tall som Studvest har fått fra sjefpsykolog Sandven viser den kraftige nedgangen.



2019 2020 Mars 218 98 April 107 50 Mai 93 87 Juni 48 69 TALL. Man kan se at veldig få tok kontakt i mars og april i forhold til 2019.

Her kan man se at for tallene i mars og april var det svært få som tok kontakt, sammenlignet med året før. Direktør for Sammen Råd og Helse, Hege Råkil forteller hva hun tenker om tallene.

– Bakgrunnen for at det ble en nedgang i henvendelser til Sammen Psykisk Helse i vår er nok sammensatt. Den samme tendensen til nedgang kunne man også se for andre helsetjenester i samfunnet. Da utdanningsinstitusjonene stengte ned, ble studentene borte fra campus. Mange som kom utenbys fra reiste kanskje også hjem, forteller hun.

Hun sier at Sammen Råd og Helse var snare til å legge all samtaleaktivitet over på video for å sikre tilgjengeligheten på tilbudene.

– Det viste seg imidlertid at mange ønsket å avvente til det var mulig med fysisk oppmøte. Vi er glade for at myndighetene åpnet for dette fra 20. april, med tanke på betydningen dette viser seg å ha for studentene, fortsetter hun.

FLERE HENVENDELSER. Hege Råkil, direktør i Sammen Råd og Helse. PRESSEFOTO: Cecilie Bannow

Oppgang i juni – mange nye henvendelser

Råkil sier at selv om tallene viser en nedgang, så er de beregnet på nye henvendelser, altså studenter som ikke har tatt kontakt eller har avtaler fra tidligere.

Det var denne nedgangen som preget mars og april.

– Samtaleaktiviteten hos oss var likevel like stor som vanlig. Det at vi hadde færre nye henvendelser muliggjorde at studenter som allerede var satt opp på samtaletimer fremover i tid kom til så å si uten ventetid.

Hun forteller videre at de i mai og juni fikk en større pågang av nye henvendelser enn normalt.

– Denne tendensen regner vi med fortsetter nå ved semesterstart og utover i semesteret, opplyser Råkil.

– Håper vi kan drive normalt

På spørsmål om hvordan det kommer til å bli fremover sier sjefpsykolog Sandven at det blir vanskelig å si noe om.

– Vi jobber for å kunne opprettholde et best mulig tilbud innenfor det som er god smittevernpraksis. Hvordan ukene fremover blir er det vanskelig å vite så mye om. Erfaringer fra i vår har gjort at vi relativt raskt kan tilpasse tjenesten ulike scenario, men vi håper selvsagt at vi kan drive mest mulig som normalt, avslutter han.

