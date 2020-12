Se for deg at du har fått drømmejobben på den andre kanten av landet, eller kommet inn på drømmestudiet i byen du alltid har ønsket å bo i. Alt er på plass, nå mangler bare et sted å bo. Etter timevis med leting på hybel.no finner du endelig leiligheten du vil ha, og utleier tilbyr til og med videovisning! Alt ser knallbra ut, og i hastverk med å sikre deg drømmeleiligheten signerer du avtalen. Idyllen slår imidlertid sprekker når overtakelsesdato kommer, og du blir klar over det som ikke syntes på kamera. Mugg i hjørnene, ingen lydisolasjon og leiligheten er iskald. Hva nå?

I vår digitale tidsalder blir det stadig mer vanlig for utleiere å gjennomføre visning av leiligheter over video. Dette er jo vel og bra, og kan forenkle visningsprosessen både for utleier og leietaker. Det er likevel mye som ikke vil vises i FaceTime-oppløsning. I avtalerettens verden er en husleiekontrakt bindende, og det skal svært mye til for å at en mangel skal være alvorlig nok til å kunne heve leiekontrakten. Hva gjør du da, når innflytningsdagen kommer og leiligheten ikke er i nærheten av det du så for deg?

Husleieloven inneholder ingen bestemmelse om angrerett for husleieavtaler inngått over internett. Angrerettloven kan imidlertid være din redning når uhellet først er ute. Mange har blitt kjent med sin angrerett når sesongens nyeste moteskrik på nett ikke var like flatterende som man trodde da det kom i posten. Det er imidlertid ikke like mange som er klar over at angreretten også kan benyttes for å komme seg ut av en husleieavtale man helst skulle vært foruten.

Er utleieren din næringsdrivende, og du leier som privatperson, kan du benytte deg av angreretten på 14 dager dersom avtalen er inngått ved et såkalt «fjernsalg». Dette betyr at utleier og leietaker aldri møtes fysisk og avtaleinngåelsen skjer kun ved bruk av en form for fjernkommunikasjon, typisk ved en videovisning. Men pass opp, denne regelen gjelder bare når utleier har lagt opp til at avtaleinngåelsen skal skje uten fysisk møte eller visning. Dette kan eksempelvis være ved å ikke invitere eller oppfordre mulige leietakere til å komme på fysisk visning.

De færreste kjenner til at angrerettloven kan benyttes for enkelte husleieavtaler som er inngått via fjernsalg mellom næringsdrivende og forbruker. Dette gjelder nok både for utleiere og leietakere. Ettersom videovisninger blir mer og mer vanlig, tror Jussformidlingen det kunne vært hensiktsmessig å innta en egen regel i husleieloven om angrerett for leieavtaler inngått ved fjernvisning. Denne må gjelde med en bestemt frist etter innflytting dersom man oppdager mangler. På denne måten kan leietakeren som oppdager mangler det ikke ble opplyst om på videovisning, og som ikke er alvorlige nok til å kunne heve avtalen etter husleieloven, likevel komme seg ut av leieavtalen. Kanskje dette også vil kunne føre til at utleier gir grundigere opplysninger før avtaleinngåelsen?

For å finne ut om angrerettsregelen gjelder for husleietilfeller, må leietaker i dag inn i en ganske så omfattende tolkning av flere lovbestemmelser, forarbeider og rettspraksis. Det er ikke dette du tenker på når naboens bass dundrer gjennom veggen eller du desperat prøver å få utleier til å fikse lekkasjen gjennom vinduene. Ettersom videovisninger blir mer og mer vanlig, vil det være behov for en mer tilgjengelig regel om angrerett i husleieforhold. Jussformidlingen mener derfor at det finnes mange gode argumenter for å innta en angrerettsbestemmelse i husleieloven for leiligheter uten fysisk visning, og at man burde se nærmere på dette.

