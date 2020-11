Kvarteret ønsker nå å jobbe mot et fusjonsforslag i 2021. Det ble vedtatt ved Det Akademiske Kvarters ekstraordinære generalforsamling i kveld.

Tidligere i høst la et utvalgt nedsatt av Kvarteretstyret i 2019 fram en driftsrapport fra huset som skildret blant annet en nedadgående økonomi for Kvarteret, og vanskelige samarbeidsforhold mellom driftsorganisasjonene som bruker huset.

Utvalgets løsningsforslag på den negative trenden var en sammenslåing av Kvarteret og driftsorganisasjonene (DORGene) på huset, det vil si Studentersamfunnet i Bergen, Aktive Studenters Forening (ASF), Realistforeningen (RF), Bergen Filmklubb og Studentteateret Immaturus. Det er dette som kalles fusjonsforslaget.

FORESLO SAMMENSLÅING. Sindre Viulsrød, leder for rapportutvalget som først foreslo en sammenslåing av Kvarteret og DORGene.

Nå har Kvarterets generalforsamling vedtatt å danne en gruppe som skal utforske mulighetene for en slik fremtidig sammenslåing, og at dette arbeidet skal resultere i ett eller flere konkrete forslag.

106 aktive deltakere var til stede på den digitale forsamlingen, såvidt nok til å være vedtaksdyktige. 84 personer stemte for vedtaket, 12 stemte imot, og ti var avholdende.

Alle skal ivaretas

Flere har tidligere i prosessen uttrykt bekymring for hvorvidt redaksjonell frihet, selvstyre og identitet skal ivaretas i en potensiell sammenslåing.

Da fusjonsforslaget først ble lagt fram i oktober av Kvarterets rapportutvalg, sa visepresident Mari Evjen i RF at hun var redd for at organisasjonen skulle miste sin identitet om de ble underlagt Kvarteret.

– Vi er så små, så jeg ser ikke for meg at vi får like mye myndighet dersom vi skal gå inn i Kvarteret. Jeg er redd for at vi blir en bitteliten del av et konglomerat av en organisasjon, sa hun til Studvest da.

Dette har Kvarteret vedtatt som hensyn som må tas i arbeidet til gruppen som skal nedsettes. I vedtaket står det blant annet at de tidligere DORGenes interne selvstyre og identitet skal ivaretas og ders redaksjonelle frihet må opprettholdes i forslaget til ny struktur.

– På riktig side av historien

Medlemmer av Kvarteret, DORGene og øvrige studenter som har betalt semesteravgift kunne stemme ved generalforsamlingen i kveld.

Blant deltakerne var tidligere og nåværende ledere for Studentersamfunnet i Bergen, henholdsvis Trym Eilertsen og Ingvild Heggertveit Hagesæter. Begge gikk tidlig ut og stilte seg positive til å jobbe videre mot et fusjonsforslag.

– I dag står vi foran et stort valg, hvor vi enten kan stå på riktig eller feil side av historien til studentbyen Bergen. For meg er det ingen spørsmål om hva jeg kommer til å stemme på i dag, det er på høy tid at vi diskuterer dette progressive forslaget, sa Eilertsen under kveldens debatt.

POSITIV. Leder for Studentersamfunnet i Bergen, Ingvild Heggertveit Hagesæter, var åpent positiv til å se på muligheten for sammenslåing. ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson

Hagesæter understreket at man ved å stemme for å jobbe mot et fusjonsforslag, stemmer man ikke samtidig for selve sammenslåingen. Den debatten kommer senere.

– Nå skal vi bestemme om vi vil snu i døra eller muligens snu i korridoren senere. Jeg vil i hvert fall ikke snu i døra for et så godt initiativ, sa hun på generalforsamlingen.

Fra og med i kveld beveger Kvarteret seg inn i korridoren.

