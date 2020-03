Onsdag 18. mars publiserte Velferdstinget Vest (VT Vest) en kampanje på Facebook kalt «#MAX5» for å hindre såkalte koronafester.

Anette Arneberg, leder i VT Vest, forteller at de hørte om store koronafester i studentboliger og kollektiv i Bergen.

– Vi ble litt sjokkerte rett og slett, og hadde lyst til å bidra til å snu dette. Spesielt fordi Sammen Bolig ikke nødvendigvis har samme tilgang til studenters Facebook-grupper eller studentbolig-grupper, forklarer hun.

Budskapet i kampanjen er at sammenkomster i studentboliger kan ha konsekvenser for andre enn deg selv. VT Vest oppfordrer studentene til å ta hensyn til dette ved å bare dele fellesområdene med maks fem personer om gangen.

– Ikke feste i det hele tatt

Med ironi spiller VT Vest på den kjente frasen fra Fergie sin sang «A little party never killed nobody» fra 2013. Kampanjens slagord er nemlig «A little party could kill somebody».

I samarbeid med nestleder i VT Vest, Amalie Johnsen Lunde, utviklet Arneberg idéen om kampanjen, og de startet planleggingen over FaceTime.

SPREDNING. Velferdstingets kampanje har allerede nådd mange studenter over hele landet. FOTO: Velferdstinget Vest

– Tanken er å spre budskapet om å ikke feste i det hele tatt. Dette gjelder da spesielt studentboliger eller kollektiv med flere enn fem personer. Hun trekker frem hyblene på Fantoft som et eksempel der fellesarealer er beregnet for opptil 16 personer.

Bredt samarbeid

Gjennom Facebook-grupper, gruppechatter og et felles delt strategidokument, utviklet de kampanjen sammen fra hjemmekontor. I forkant av publiseringen hørte de med flere organisasjoner.

– Vi utviklet kampanjebildet og spurte om flere ville være med. Det var viktig for oss å nå ut til folk, og fordi ikke alle studenter følger siden vår på Facebook ville vi få flere med på laget, sier Arneberg.

VENTE. Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, oppfordrer studenter i hele Norge til å utsette festen til en senere anledning. ARKIVFOTO: Nora Elvestad

De hørte med Studentersamfunnet i Bergen, Kvarteret, og studentdemokratiene og studentparlamentene i Bergen. I tillegg, alle velferdstingene i landet, der de fikk Oslo, Stavanger og Trondheim med på laget.

– Vi fikk mye positiv tilbakemelding på idéen, forteller Arneberg stolt, og er hittil veldig fornøyd med hvor mange personer kampanjen har nådd.

Misforståelser og kritikk

Arneberg forteller at fra studentene har det vært positive tilbakemeldinger på budskapet, men det er likevel noen som har misforstått eller kommet med kritiske kommentarer i kommentarfeltet under Facebook-posten.

– Noen oppfattet budskapet som misvisende eller forvirrende og trodde vi oppfordret til fest med fem personer. Dette har vi forståelse for og vi har prøvd å tydeliggjøre og spisse budskapet i ettertid, sier Arneberg.

Noen har også oppfattet kampanjen som brutal ved å fremstille studenter som potensielle drapsmenn gjennom ordvalget.

– Denne oppfatningen er vi uenige i. Vi mener at kampanjen reflekterer alvoret i situasjonen, for det å ha fest akkurat nå kan ha alvorlige konsekvenser, sier hun.

Hun forteller at Velferdstinget føler på et stort ansvar.

– Vi føler et veldig stort ansvar ovenfor studentene som velferdsting. Spesielt nå i en ny og utrygg tid som vil utfordre studenttilværelsen, sier Arneberg.

