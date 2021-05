Lei av eksamen, eller har du kanskje sommerferie? Uansett passer nok en ny Studcast episode midt i blinken for deg! Gjengen er samlet i studio for semesteret siste episode.

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Tidligere denne uka skrev Studvest om musikkprofessor ved Griegakademiet, Torleif Torgersen. Han mener han er moralsk forpliktet til å gjøre det han kan for å hindre miljøkatastrofen. AJ, Vilde og Emilie diskuterer hva man som enkeltperson kan gjøre for miljøet. Og hjelper det egentlig når selskaper som Equinor får holde på som de vil?

Alle gleder seg til sommerferie! Og det blir jo nesten ikke sommer uten festivaler. I august skal Høydenfestivalen arrangeres i Bergen. En festival av studenter for studenter. AJ deler brannfakkelen om at hun ikke liker festivaler, og Vilde og Emilie mimrer tilbake til russelandstreff.

Les mer om Høydenfestivalen her: Dette studentprosjektet kan redde festivalsommeren

Våre kjære utvekslingsstudent Rafael har sin siste sending i dagens Studcast episode. Han forteller derfor hva han sitter igjen med fra Bergen. Her snakker vi alt fra raske briller, via bål på Fløyen til alt for mye majones i butikkhyllene.

Les om raske briller her: WTF is… «Raske briller»?

God lytting, og god sommer!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

