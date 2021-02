Studcast er igjen tilbake med en rykende fersk episode! Som vanlig er AJ og Vilde klare for å diskutere Bergens hotteste nyeste studentnytt, rett i øret ditt.

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Episoden starter med ukas gladnyhet! Trene Sammen starter opp med månedsmedlemskap, og mulighet for å fryse medlemskapet hvis det blir ny nedstenging. Noe som passer student-lommeboken fint i en tid der strømprisene er mer aggressive enn vanlig.

Les saken her: Snart kan du kjøpe månedsmedlemskap hos Trene Sammen

Praksis er noe som har skapt vanskeligheter for flere studenter i Bergen under pandemien. Derimot Maria og Edvard på Sammenlignende Politikk har fått praksisen sin digitalt. AJ er positiv til at man får gjennomført praksis tross utfordringer. Vilde er stressa for at digital praksis skal smitte til flere studier, og at hun må ha lærerpraksis over zoom.

Les om Maria og Edvard sin praksis her: Hjemmekontor som praksisplass

Koronautbruddet på en byggeplass ved Fantoft skapte mye forvirring blant studentene. En student endte til og med opp å snu i døra rett etter å ha kommet tilbake i Bergen. Marita Monsen, kommunikasjonsansvarlig i Sammen sier at studentenes sikkerhet og helse er viktige, men at slike situasjoner kan oppleves utrolig kaotiske. AJ og Vilde er også lei av at studentene som gruppe blir angrepet i media. For det er vel ikke bare studentene som sprer korona om dagen?

Som alltid avslutter episoden med den faste spalten «36 questions to fall in love». Denne episoden finner man ut hvilke superkrefter programlederne ønsker seg, og er det egentlig ønskelige å kunne vite hva som vil skje i fremtiden?

Kommentarer

kommentarer