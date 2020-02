Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker fra student-Bergen. I studio finner du Aurora Berg, Axel Fagerbakke og Eirik Wichstad. Vår produsent er Maren Sættem Vestad.

Musikkfaglærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ikke vært fornøyde med sin utdanning i kunstfag, og forteller om det som for dem fremstår som dårlig kommunikasjon og en nedprioritering av kunstfagene ved HVL. Både studenter og lærere er misfornøyd og frustrert over situasjonen. Hva skjer på HVL?

Barnehagelærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) må delta på en obligatorisk studietur til Mjølfjell for at de skal få ta eksamen. Studieturen koster omtrent 1000 kroner. De som ikke har muligheten til å delta på denne, eller som vil benytte seg av gratisprinsippet, kan heller gjennomføre en alternativ oppgave. Problemet er at oppgaven har krav som er vanskelig å gjennomføre kostnadsfritt. Er dette et brudd på gratisprinsippet?

I denne episoden får vi også besøk av vår engelskjournalist Ruairí Long fra Irland. Han forteller om saken han har skrevet om hvordan han opplevde å måtte stemme fra Bergen. Han synes informasjonsflyten ikke er god nok for internasjonale studenter, og har opplevd at mange har trodd de har måttet fly til hjemlandet for å stemme ved valg.

I den faste spalten Verdt å nevne forteller Axel om pingvin-vandrehistorien fra 90-tallet i forbindelse med åpningen av ny pingvindam.

