Barnehagelærerstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) må delta på en obligatorisk studietur til Mjølfjell for at de skal få ta eksamen. Studieturen koster omtrent 1000 kroner. De som ikke har muligheten til å delta på denne, eller som vil benytte seg av gratisprinsippet, kan heller gjennomføre en alternativ oppgave.

I mai 2018 skrev Studvest om studenter som var kritiske til denne alternative oppgaven, og kravene i den. Senere samme år uttalte HVL at de ville legge bedre til rette for studentene.

To år senere fortviler studentene fortsatt, men ledelsen ønsker å beholde oppgaven slik den er.

Mener oppgaven utfordrer gratisprinsippet

– Studieturen koster en del penger for studenter, ganske mange prosent av det stipendet vi får, sier barnehagelærerstudent og instituttillitsvalgt Sofie Marie Fronth.

Ifølge det såkalte gratisprinsippet i høyere utdanning må det derfor gis et kostnadsfritt alternativ til en obligatorisk studietur, som må gjennomføres før studentene kan ta eksamen.

I oppgaven er det et krav for studenten å ta med seg cirka fem barn på en selvorganisert tur i vintermiljø. Turen skal inneholde ski- eller akeaktiviteter, og matlaging på bål eller stormkjøkken.

Barnehagelærerstudenten mener at de som har laget oppgaven nok har tenkt at det skal være gratis, men at det i praksis ikke er sånn utfallet blir.

– For de som vil benytte seg av den alternative oppgaven og gratisprinsippet vil ikke turen nødvendigvis være gratis. Hvis du skal lage et måltid ute med barna så vil det koste, med mindre barnehagen stiller med dette selv. Men det er det ingen garanti for, forklarer hun.

Assisterende instituttleder på Institutt for idrett, kosthold og naturfag, Merete Økland Sortland, bekrefter at de som laget oppgaven har tenkt at det skal gå inn under gratisprinsippet.

– HVL må fikse utstyr

Henrik Waage Tjore, leder av Studenttinget ved HVL, mener at det vil koste hvis man ikke har alt av utstyr eller ikke er heldig med vær eller samarbeidsbarnehage.

MULIGHET. Henrik Waage Tjore lurer på hvorvidt det er mulig å gjennomføre turen uten å betale noe som helst.

– Dette ligner overhodet ikke på læringsutbyttet fra den obligatoriske studieturen, påpeker han.

Han mener HVL må stille med ski, utstyr og mat hvis de ønsker at den alternative oppgaven ikke skal koste noe.

– Mange faktorer skal klaffe for at det skal være gratis. Og det ser vi på som uheldig, rett og slett, sier han.

Studentene ønsker samarbeid

Fronth ønsker at ledelsen skal ta saken på alvor og samarbeide med studentene, slik at de kan få utbytte fra oppgaven.

– Studenter må være med på å lage den, på et eller annet vis. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at studentene har en opplevelse av at den ikke er gjennomførbar av flere grunner. Den må kanskje revurderes litt, konkluderer Fronth.

– Alle har klart å gjennomføre den alternative oppgaven tidligere, og ingen har strøket, forteller assisterende instituttleder Sortland.

Siden forrige gang saken ble diskutert har HVL startet et samarbeid med barnehager som kan stille med barn til oppgaven.

Sortland sier at det er blitt gitt beskjed til studentene om å ta kontakt med faglærerne sine med spørsmål eller utfordringer ved gjennomførelsen.

Anna Emilie Hagen, studentrepresentant ved fakultetsrådet, skriver i en e-post til Studvest at fagutvalget hadde planlagt et møte med ledelsen for å se på hvilke flere endringer de kunne få til på vegne av studentene. Møtet ble avlyst dagen før, fordi fagmiljøet seg imellom hadde bestemt å beholde oppgaven slik den var.

HÅPEFULL. Anna Emilie Hagen håper på et godt samarbeid og en god dialog med ledelsen.

– Studentombudet ble også trukket inn i saken og fikk opprettet et møte nummer to. Det er enda noe håp, skriver Hagen.

– Vi kjører oppgaven nå sånn som den er fra i fjor. Vi ser ikke noen grunn til å endre oppgaven, sier Sortland i forkant av møte nummer to.

Sortland avslutter med at det er siste gang oppgaven blir gjennomført i år. Hun forteller videre at den ikke er en del av den nye barnehagelærerutdanningen, men hvorfor ønsker hun ikke å kommentere.

