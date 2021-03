Ny uke, nye muligheter! AJ og Vilde tar deg igjennom det nyeste av studentnyheter i Bergen. Denne gangen står nakenhet, gaming og psykisk helse på programmet!

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

«Endelig» har Naked attraction kommet til Norge, og AJ er overbegeistret. Såpass at hun i den nyeste Studvest-utgaven skrev en kommentar hvor hun hyllet programmet. Vilde er derimot skeptisk til å velge folk ut i fra utseende. Kan et program som fronter nakenhet og hva folk foretrekker på kropp skape mer usikkerhet blant unge? Eller er det bare gøy med litt (masse) kjønnsorganer på tv?

Fra underholdning til en annen type underholdning. Studentrådet ved Fagskolen i Hordaland arrangerte LAN for et par uker siden for alle som ville være med. I en tid hvor man ikke kan møte like mange fysisk, er både AJ og Vilde enige om at digitale spill hjelper stort til å sosialisere. Derimot er de usikre på hvor relevant spilling er til arbeidslivet. Og hvilke fordeler får man egentlig av å drive med såkalt «gaming»?

Les saken her: Fagskole-LAN dro studenter fra hele Bergen

Det er ikke til å legge skjul på at livet er et par hakk kjipere når det er en pandemi pågående. Studvest har pratet med Øystein Sandven, sjefspsykolog i Sammen som deler sine beste tips for å ta vare på din mentale helse. For hvilke grep kan man egentlig ta i hverdagen sin for at den skal bli litt lettere? Er det bare å planlegge litt bedre og spise en god middag, eller må man mer drastisk til verks?

Les tipsene her: Små grep kan redde den mentale helsen din

Som alltid avslutter episoden med 36 questions to fall in love. I denne episoden dykker vi dypere i å bli kjent med AJ og Vilde. Hva er deres store drømmer, presentasjoner, og hva verdsetter de i et godt vennskap?

Studio er lånt av Studentradioen i Bergen.

