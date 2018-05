De siste ukene har det rast en heftig debatt om studiemiljøet ved Norges Handelshøyskole (NHH). Det hele startet med at Sander Riis Eilertsen fikk innlegget «Et nikkedukkehjem» publisert i Bergens Tidende og K7 Bulletin. Der rettet han skarp kritikk mot det sosiale miljøet som han opplever å være ekskluderende.

Nå går ledelsen ved NHH inn for å rydde opp, med en liste over flere tiltak signert NHH-rektor Øystein Thøgersen.

– Vi vil minske alkoholpresset i fadderuken og ha flere gode, motiverende faglige innslag. Vi vil på faglig side også invitere på frokost og lignende, sier Thøgersen.

Ikke imponert over tiltakene

Et annet tiltak er å introdusere en såkalt «code of conduct», et sett med regler hvor det skal gjøres tydelig hvordan studentene forventes å oppføre seg.

– Vi har allerede hatt ett møte med Studentforeningen om dette. Fra før av har vi hatt et mål om et maksimalt inkluderende studentmiljø, og en lærdom av denne debatten er at her må vi forte oss, sier Thøgersen.

Eilertsen er ikke uten videre imponert over tiltakene rektoren foreslår, og mener rektoren burde være mer håndfast.

– Jeg ser ikke hvordan kulturer og tradisjoner som har sittet i veggene i 15 år skal endres gjennom en ekstra frokost i fadderuken, sier Eilertsen.

Han tror heller ikke en «code of conduct» vil påvirke studiemiljøet noe særlig.

– Jeg ser ikke hvor stor effekt det har på studentene. Det blir litt som sånne «terms & conditions».

Eilertsen tror ikke det er noe studenter tar seg tid til å lese gjennom, og spør seg om hvordan slike retningslinjer skal forhindre trakassering og lignende.

Savner mer radikale tiltak

Når det gjelder trakassering vil rektoren tydeliggjøre hva som er trakassering og hvordan man varsler om det. Thøgersen tror at den enkle biten er å informere om varslingskanaler, noe han mener at skolen allerede har gjort godt. Det vanskeligere er å få studentene til å være observante på hva som er trakassering.

– Vi må ta den generelle debatten om hvor grensene går, og hva som er trakassering. Det kan ikke være slik at det er en norm som sømmer seg på dagtid og en annen på kvelden, på sosiale arrangementer med alkohol, sier han.

Thøgersen er klar på at de utfordringene som har kommet frem ikke lar seg løse i en rask håndvending. Han mener summen av de tiltakene de gjør vil virke.

– Vi må leve opp til dette. Vi kan ikke bare lage et dokument og forsvinne fra scenen, dette krever disiplin og flere tiltak over tid, sier han.

Eilertsen mener tiltakene ikke er radikale nok, men han håper også at det er en begynnelse på et paradigmeskifte ved NHH.

– Jeg savner reaksjoner som står i proporsjon til det som nå har kommet opp til overflaten. Men dette er en start, det er noe og det skal de ha.

