Til tross for stor medieoppmerksomhet rundt smitteutbruddet på NHH, opplever ikke studentene selv at skammen har tatt over.

Etter store nasjonale medieoppslag er det vanskelig å ikke ha fått med seg at Norges Handelshøyskole (NHH) har vært er en stor smittekilde i studentmiljøet i Bergen. Handelshøyskolen har hatt over 130 bekreftet smittede, og er klart den hardest rammede utdanningsinstitusjonen i byen.

NHH-studenter og kamerater Sondre Eriksen og Finn Lucas Griggs har ikke opplevd at studenter med påvist smitte har blitt skambelagt, men at det heller snakkes om grupper underlagt studentorganisasjonen på skolen.

– Gruppene blir stigmatisert i mye større grad enn enkeltindivider. Det er mye snakk om grupper i sin helhet. De står veldig sterkt på NHH, sier Griggs.

Eriksen legger til at sosiale medier er en kanal som blir mye brukt for å kritisere.

– Det dukker ofte opp rykter på for eksempel Jodel, men man kan jo ikke vite om sånt er sant.

SKAM OG SKYLD. Ingen av guttene har opplevd at enkeltstudenter har fått noe skyld eller blitt skambelagt.

De går tredje- og fjerdeåret på handelshøyskolen, og har tilbragt store deler av den siste tiden med hybelen som lesesal. Til tross for stor medieoppmerksomhet nå, tror de ikke at det vil ha noe betydning for NHH på lang sikt.

– Det er likevel kjipt at noen av sakene blir blåst opp, fordi det bidrar til at studenter generelt får mer skyld for smitten, legger Griggs til.

Selv har de ikke følt på skam og bekymring, fordi de har holdt seg unna de utsatte situasjonene. Eriksen er masterstudent, og de ble sendt vekk fra skolen allerede før den felles nedstengningen. Guttene ser ikke bort ifra at det kan være individuelle forskjeller på hvorvidt man opplever stigma.

– Jeg ser heller ingen grunn til at andre skal føle skam, men om man har festet og hatt mye sosial kontakt kan man derimot kanskje føle på en større bekymring, forteller Eriksen.

De er begge to klokkeklare på at det ikke er noen skam i å være NHH-student akkurat nå.

– Det er en rar situasjon, men jeg synes man uansett ikke skal skamme seg over korona.

– Studentgruppene får høre det

Lu Ying Yao sitter på Espresso House, et sted hun har brukt hyppig til lesing den siste tiden. Dømt ut fra bordene rundt, er hun ikke den eneste studenten som bruker lokalene som lesesal.

Hun går andreåret på NHH, og er en av dem som har kjent på bekymring rundt smittesituasjonen som har preget studiestarten.

– Jeg bor i en studentbolig med seks andre rett ovenfor skolen, og det er naturligvis mange studenter i området.

Hun opplever at situasjonen ble tatt mer på alvor etter nedstengningen og innføring av tiltak fra skolen. Da mange gikk i karantene føltes det også tryggere.

BEKYMRET. Lu Ying Yao bor med mange andre studenter og kjente på bekymring da smitten ved NHH var på sitt meste.

– Heldigvis ble det organisert en drop-in teststasjon ved NHH som mange benyttet seg av, noe jeg tror dempet mange sin urolighet rundt å være en potensiell smittebærer.

Yao forteller at hun ikke har fått inntrykk av at enkeltpersoner får skylden for smitten, men at det i så fall er studentgruppene som får høre det.

– Jeg kjenner et par smittede fra skolen, og har ikke hørt at de opplever at andre legger noe skam på dem av den grunn.

Dro hjem for å unngå smitten

Førsteårsstudent Amalie Østgård har imidlertid valgt en annen løsning for å holde seg frisk. Etter karantene og negativ test dro hun hjem til Trondheim, en by med betydelig lavere smitte.

– Skolen stengte og arrangementene ble avlyst, så da valgte jeg å dra hjem. Selv om jeg har venner i Bergen føles det sikrere å være et sted med lavere smitte.

HJEMME. NHH-studenten Amalie Østgård dro hjem som følger av digital undervisning og skolestenging. Foto: Privat

Hun synes at de aller fleste følger rådene og tar smitten alvorlig, til tross for at det muligens har oppstått en form for koronaskam blant noen.

– Jeg har et inntrykk av at folk følger rådene. Man kan jo ikke skylde på enkeltmennesker i smittesaker, for man kan ikke vite hvor smitten kommer fra.

Studvest presiserer (16:15): Finn Lucas Griggs sitter i kjernestyret til NHH, NHHS.

