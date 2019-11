Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker fra Student-Bergen. I studio finner du Kristine Tjøtta og Ylva Schwenke. Vår produsent er Petter Hauge-Corneliussen.

Høgskolen NLA er fortsatt i vinden. Denne gangen er det skolens verdidokument som skaper reaksjoner fra studentene. I verdidokumentet står det blant annet at «seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord». Ifølge høgskolen er det kun rettet mot ansatte, men hvor langt går religionsfrihet og ytringsfrihet i konflikt med arbeidsmiljøloven? Og strider dette egentlig mot noen som helst lov?

Velferdstinget har vedtatt at Sammen-kantinenes vegetartilbud skal forbedres. Studvest har snakket med en student som mener vegetarianere blir diskriminert på grunn av dårlig vegetartilbud, for høye priser og manglende næringsinnhold. Kristine er selv vegetarianer, men kjøper ikke helt denne studentens argumenter.

Videre er alkohol i sentrum av diskusjonen. 18 prosent mellom 18 og 29 år oppgir at de er bekymret for eget alkoholforbruk. Det er dobbelt så høyt som i resten av befolkningen. Derfor har Kristine og Ylva tatt en test for å se hvor de ligger på skalaen – med noe forskjellig resultat. Studenter har mange anledninger til å drikke, men når blir alkoholen et problem?

I den faste spalten Verdt å nevne kommer Kristine og Ylva med sine beste eksamenstips.

