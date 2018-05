Angrepet, som trolig er styrt fra Iran, har rammet flere hundre universiteter i flere land, deriblant Norge og Universitetet i Bergen (UiB). Det melder NRK. Ni iranere er siktet for å stå bak operasjonen. De er etterlyst av FBI, som har etterforsket angrepet.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, forteller til NRK at 19 av deres mest kjente forskere ble utsatt for angrepet.

– De synes det er svært ubehagelig, legger han til.

Olsen sier videre at deres ansatte og deres e-postsystemer er blitt brukt til simpelt tyveri.

NRK skriver at forskerne ble hacket gjennom en falsk mail som så ut til å komme fra en tysk forsker. I e-posten spør avsenderen om et samarbeid. Gjennom en lenke kom man til en innloggingsside som var lik Universitetet i Oslo sin. Brukernavn og passord ble så stjålet dersom forskeren skrev det inn. Hackerne brukte dette for å stjele vitenskapelige artikler.

Hanne Blomberg, leder for seksjon for statlige aktører i PST, forteller til NRK at de ikke vet nøyaktig hvorfor angrepet ble utført, men at det tilsynelatende er for å hente ut forskningsmateriale.



UiB mener de har gode systemer for å hindre hackerangrep av denne typen.

