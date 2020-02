Salen i andre etasje på Litteraturhuset i Bergen er fullsatt av mennesker som nipper til øl. Det er disse menneskene lærerstudenten ved HVL Stord, Oda Nysæter (23), må målbinde for å sikre seg finaleplass i NM i slampoesi.

Hun har drevet med kunstformen i litt over ett år, men begeistringen for poesi har vært med henne siden ungdomsskolen.

– Jeg opplever at mange av de tingene som er vanskelig å få frem i kortere dikt er lettere å få frem gjennom slampoesi, spesielt tema som jeg kan bli litt sint over. «Slammen» har mye rom for aggresjon.

FERSK. Nysæter har bare drevet med poesislam i litt over ett år

Reglene er enkle:

Seks delfinalister konkurrerer om finaleplassen i Norgesmesterskapet i slampoesi, som avholdes i Oslo til høsten. Det er tre runder, og i hver runde får deltakerne tre minutter til å overbevise publikum. Går deltakeren over tiden blir det minuspoeng.

UTENFOR. Nysæter tror at det å være utenfor ble en del av identiteten hennes.

Aggresjonen Nysæter bærer på, forteller hun, bunner i en vanskelig barne- og ungdomstid, og vanskeligheter med å identifisere seg selv i en verden av merkelapper.

Preget av ungdomsårene

Nystæter forteller at hun er fosterbarn og at hun bodde sammen med søsknene sine hos tanten sin.

UTLØP. Nysæter får utløp for aggresjonen gjennom poesien.

– Det har nok preget meg mye og formet måten jeg skriver på, sier hun tankefullt.

Hun skriver når hun ikke har visst hvordan hun skal forholde seg til ting, og når hun ikke har villet eller visst hvordan hun kan snakke høyt om det som er vanskelig. På den måten opplever hun at det vonde fører noe godt med seg.

FERDIG MED DET. I stedet for å bli trist skriver Høysæter ned tankene sine, og får på den måten utløp.

– Det er ofte sånn når jeg skriver, at når jeg har laget noe av det, så er det liksom ikke så vondt lengre.

«Bare venner»

Til tross for at Nysæter har måttet takle vanskelige ting i løpet av livet bærer hun ikke preg av å være en lidende kunstner når hun snart skal stå foran fullsatt sal og «slamme» med egen poesi.

ALL MAKT. Det er publikum som bestemmer deltakernes skjebne.

Lokalet har allerede rukket å bli kokvarmt før kveldens konferansier, Heidi Marie Vestrheim, introduserer Nysæter.

På beskjedent vis går Nysæter opp på scenen, og med et fast tak rundt mikrofonstativet introduserer hun sitt selvskrevne stykke, «Bare venner».

Nysæter, som identifiserer seg som aromantisk og aseksuell, forteller Studvest om stykket:

– Jeg lever i en konstant frustrasjon over begrepet «bare venner», for jeg syns ikke vennskap er noe «bare». Vennskap skal ikke komme på en andreplass etter romantiske følelser, sier hun.

LATTER. Nysæter får god respons fra publikum på «Filosofaen», et stykke med et visst satirepreg.

– Det har vært en lang prosess å finne ut av hvem jeg er, også når det gjelder legning. Så jeg har «slammet» om forskjellige merkelapper og hvordan jeg føler at jeg kanskje ikke har passet inn med dem.

Jubel, latter og knipsing

Etter andre runde ligger Nysæter nederst blant de seks deltakerne.

Dommerne blir imidlertid svært ivrige med poengene i tredje og siste runde etter at Nysæter har fremført stykket «Filosofaen» til rungende jubel, latter og knipsing (poesislamens klapping) fra salen.

FØRNØYD. Nysæter fikk tredjeplass i konkurransen.

Stykket, hvor blant annet Descartes siteres og overdreven sjokoladespising legitimeres ved å tvile på kalorienes eksistens, bringer Nysæter en solid tredjeplass i konkurransen. En tredjeplass hun er svært fornøyd med, selv om det ikke blir NM-finale i år.

