Elise (20)

Fra Asker, starter på journalistikk (UiB)

Handleliste:

Søppelbøtte

Skittentøyskurv

Planter

Laken

Kluter

Kjartan (21)

Fra Oslo, går sammenliknende politikk (UiB)

Handleliste:

Matbokser

Pute

Knagger

Isak (21)

Fra Oslo, begynner på organisasjonspsykologi, HR og ledelse (BI)

Handleliste:

Overmadrass

Skittentøyskurv

Kleshengere

Tannbørsteholder

Pute r

r Stol

Dette er to dager før fadderuken braker løs i Bergens gater. Takket være byens studenter kan man anta at lørdagen før fadderuken er en av IKEAs mest travle dager i løpet av et år.

Ved starten av kjøkkenavdelingen på IKEA står studentene Elise Welde (20), Kjartan Gjerde (21) og Isak Eriksen (21) og ser på ovner. Hele gjengen har akkurat flyttet inn i hvert sitt kollektiv.

Østlendingene blir fort overveldet av en jungel av alt fra sofaer til stekepanner og duftlys.

– Det er så mye å velge mellom, og stappfullt av folk, fortsetter hun.

IKEA FAMILY

Vennegjengen beveger seg sakte men sikkert forbi kjøkkenavdelingen, flere titalls soveromsutstillinger og videre til barneavdelingen.

– Disse bamsene er så søte, sier Elise med et smil, mens alle snur seg mot et hav av kosedyr.

– Se! Denne skittentøyskurven koster kun 29 kroner, sier Isak fornøyd.

– Den var stygg, ler Kjartan.

For studentene er det viktig å finne de billigste varene.

– En sånn må jeg ha, sier Elise, og legger en vinåpner i den gule IKEA-posen sin.

PARTYKLAR. Det er obligatorisk med vinåpner i et studentkollektiv.

Videre går studentene mot restaurantområdet.

– Er dere klar for å gå ned, spør Kjartan.

– Ja, svarer Isak og Elise i kor.

Markedshall

Når vennegjengen går mot trappene og ned til markedshallen merkes det at Bergen er en studentby. Det kryr av unge voksne som skal kjøpe inn til sin første hybel eller sitt første kollektiv.

– Trenger jeg denne hotellputen, spør Elise.

FJÄDRAR. På handlelisten til to av tre er puter.

Hun får nei som svar fra kjæresten Kjartan, men tar likevel med seg en hotellpute og et rosa putetrekk.

– Jeg trenger farge på rommet mitt. Det ser ut som et sykehus nå, ler hun.

– Lukt på dette, det er duft av bringebær, forteller Elise.

– Eller dette, det lukter vanilje, sier Kjartan.

– Dette luktet godt, sier Isak, mens han holder et eple-duftlys.

– Skal dere ikke ha noe, spør Kjartan og ser spørrende på oss

Kjøkken

Etter duftlysdiskusjonen går vennegjengen videre mot hyller fulle av panner, potter og glass.

– Jeg må finne en stor matboks til tørrvarer, men jeg aner ikke hvilken jeg skal velge. Tror dere denne er stor nok, spør Isak, og holder opp en plastikkboks.

Foran Elise og Kjartan er en haug med bokser og lokk.

– Hva koster denne, lurer Elise.

(FERDIG)PRUTA. Det var ikke lett å velge matbokser i kjøkkenavdelingen.

– Ta heller denne som heter Pruta, det koster kun 50 kroner for 17 matbokser, sier Kjartan fornøyd.

– Jeg trenger ikke så mange, ler Elise, mens hun tar med seg to matbokser i plastikk.

Baderom

Etter at trioen har valgt matbokser går de videre til baderomsavdelingen.

Elise ser fortsatt etter skittentøyskurv til jentekollektivet.

– De er utsolgt for den jeg ville ha, sier hun skuffet.

– Hva med denne, spør Kjartan, mens han viser en svart, avlang stoffkurv.

VALG. – Hvilket laken skal jeg velge, spør Elise, omringet av ulike laken fra gulv til tak.

– Den er for stor. Hva gjør jeg nå, svarer hun.

– Jeg går og bytter matboks, roper Isak.

Bilder og rammer

Etter et skuffende forsøk på å finne skittentøyskurv, går studentene forbi tekstilavdelingen og belysning, videre til bildeavdelingen.

– Nå var det mye folk her. Jeg får nesten klaustrofobi, sier Kjartan, mens noen kommer borti han med handlevognen sin.

Elise ser fort en stor, rosa plakat, med teksten Good Vibes Only.

STEMNING. Det var Good Vibes Only med vennegjengen på IKEA.

– Er det innafor å kjøpe denne? Det er jo ironisk, ler hun.

– Jeg synes du skal gå for den, ass, svarer Isak.

– Har de kunst på IKEA? spør Kjartan forvirret.

Planter og dekorasjon

Siste på handlelisten er planter. I planteavdelingen blir gjengen møtt av en jungel.

– Denne planten må jeg ha, sier Elise, mens hun holder en grønn kaktus.

– Der er det potter Elise, roper Kjartan, mens han peker mot en vegg bak i rommet.

Halvveis i avdelingen står et bord med den kjøttetende planten Grönskan.

– Denne var sykt kul, se da, smiler Isak, mens alle ser fascinert på bladene som lukker seg når man tar på planten.

JAFS. Den kjøttetende planten Grönskan ville spise fingrene til kompisene Isak og Kjartan.

– Hva koster denne potten. Er den ikke søt, spør Elise.

– Det er IKEA. Alt er billig, bare ta den, ler Kjartan.

Varehus

Den kjøttetende planten blir fort glemt når vennegjengen blir møtt med en mur av kjøpeglade kunder i kasseområdet.

– Det er så mye folk. Tenk hvordan det er å jobbe på IKEA nå, sier Elise.

MAMMAGUTT. – Dette tok mye raskere tid enn med mamma, sier Kjartan fornøyd når vi går videre til kassen.

– Der borte er det mindre kø, forteller en forbipasserende, og peker mot de selvbetjente kassene.

– Takk, svarer de i kor, imens gjengen går fort mot kassen.

Før studentene går tilbake til gratisbussen, er det obligatorisk å kjøpe pølse til fem kroner og kanelboller.

– Det lukter så godt. Jeg er så sulten, forteller Elise.

– Oi, se køen da, svarer Kjartan.

Etter flere timer med handling er gjengen varierende fornøyd med innkjøpene.

– Jeg fikk krysset av nesten alt på handlelisten sier Isak.

