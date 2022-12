– Jeg endte med å finne ut at de eneste stedene jeg kunne dra nå til våren var Århus eller Ljubljana i Slovenia.

Det sier Vilde Charlotte Neverlien, som går byggingeniør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Universitet i Bergen (UiB), Norges handelshøyskole (NHH) og HVL oppfordrer studentene sine til et utvekslingsopphold i løpet av studietiden.

Vårsemesteret 2022 reiste til sammen 995 studenter fra disse tre skolene på utveksling.

Opplever begrensede utvekslingsmuligheter

Hvor du kan reise på utveksling kan av flere årsaker variere utifra hvilket studieløp du går, og hvilken skole du går på. Neverlien forklarer videre at hun alltid har tenkt at hun skulle reise på utveksling.

– Jeg hadde i utgangspunktet lyst til å reise til Australia, som var listet som en utvekslingsmulighet for mitt studie.

Etter grundigere undersøkelse fant Neverlien ut at skolen i Australia ikke hadde fagene hun trengte for utdanningen sin. Hun ble anbefalt til å ikke dra utenfor Europa.

Studiet hun går tilbyr flere avtaler, men innenfor hennes spesialisering var det kun to muligheter i praksis.

Det var da til slutt Ljubljana i Slovenia hun endte opp med.

STUDIE. Vilde Charlotte Neverlien skulle gjerne hatt flere utvekslingsmuligheter.

Neverlien trekker frem paradokset med at HVL oppfordrer sterkt til utveksling, men at det likevel er få utvekslingssteder å velge mellom og en tidskrevende prosess for å få det til.

– Selv om HVL oppfordrer til utveksling gjenspeiles ikke det i tilbudene deres, sier Neverlien og fortsetter:

– Selv om jeg nå ser frem til å utveksling, har hele prosessen vært demotiverende og preget av lite informasjon, avslutter Neverlien.

HVL: – Vi ønsker å ha et bredt utvalg av utvekslingsavtaler

Prodekan for utdanning ved HVL, Brit Julbø, skriver i en e-post til Studvest at det jobbes på mange forskjellige måter for å tilrettelegge for utveksling.

– Når det gjelder byggingeniørutdanningen har utdanningen tre studieretninger, og hvilke emner fra partnerinstitusjonene som kan godkjennes varierer utfra hvilken studieretning studenten går på, sier Julbø og fortsetter:

– Vi ønsker å ha et bredt utvalg av utvekslingsavtaler for at studentene skal ha valgmuligheter når det gjelder hvor de vil reise. Vi ønsker også at studentene som drar på utveksling skal ha mulighet til å påvirke fagkombinasjonen sin.

Julbø opplyser at 260 studenter søkte om å dra på utveksling fra campus i Bergen på HVL for våren 2023.

UTVEKSLING. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å ha et bredt utvalg av utvekslingsavtaler. ARKIVFOTO: Aurora Åsheim

– Hvor mange som faktisk drar må vi eventuelt komme tilbake til, da det alltid er litt bevegelse i listene.

På høyskolen er det også stor variasjon i hvor mange avtaler studiene har med andre skoler. Bachelorgraden i økonomi og administrasjon ved HVL har for eksempel lagt til rette for et utvekslingsopphold i 4. semester og har 42 utvekslingsavtaler.

Julbø forklarer videre at HVL har utviklet en egen app som skal gjøre det enklere for studentene å søke om utveksling.

– Ved å logge inn finner studentene utvekslingstilbudet for sitt studieprogram og hvilke emner studieprogrammet har forhåndsgodkjent. Studentene får automatiske oppdateringer og beskjed om hva de må gjøre når.

På topp i Bergen

NHH har lenge vært studiestedet i Norge som sender flest på utveksling.

I 2019 var 60 prosent av studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) på utveksling i løpet av studiet.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) lå andelen på 28 prosent, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) lå det på 13 prosent.

– Det NHH får til er imponerende og veldig inspirerende. De er best i Norge, og det er bare å gi dem applaus for det, sa prorektor for utdanning ved HVL, Gro Anita Flaten, til Studvest den gangen.

Hun trekker også frem at det er stor forskjell på ulike typer utdanninger.

– Vi har også relativt gode tall på enkelte utdanninger. For oss er det veldig stor forskjell på fagområdene.

Prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, sa til Studvest at dekningsgraden på rundt 30 var et fint tall for UiB.

– Det er lett for våre studenter å dra på utveksling, og vi legger absolutt til rette for dette. Kvalitet fremfor kvantitet er viktig for oss.

