God helg! AJ, Vilde, Rafael og Emilie er tilbake for å diskutere løst og fast. Lytt til Studcast og fortsett uken med et pang!

Du kan som alltid lytte til Studcast på iTunes, Spotify eller ved å søke opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Bygd vs by debatten er alltid aktuell. Tidligere denne uken publiserte Studvest en apropos om hvordan Oslo-hatet egentlig bare er sjalusi fra bygda sin side. AJ, Vilde og Emilie tar diskusjonen på hvorfor Oslohatet eksisterer og hva er det egentlig for noe? Er Asker-Bærum-hatet, som AJ føler på, enda mer stereotypisk? Eller må vi bare tåle at folk tuller med hjemstedene våre?

Har du husket å bli krenka i det siste? AJ har skrevet en kommentar på hvordan fokus på politisk korrekthet fører til “krenkelsehysteri”. For hva er greit og hva er ikke greit? Jentene navigerer seg gjennom en samtale om krenkelse, tråkker litt på tær, samtidig som de ikke gjør det.

Les kommentaren her: Har DU husket å føle deg krenket i dag?

Det nærmer seg sommer, og det betyr at flere studenter skal forlate kjære vakre Bergen. Dette gjelder også utvekslingsstudenten Rafael, og gjengen i studioet går igjennom hva en bør oppleve før man forlater Bergen. Hvilke fjell er de kuleste og hvor får du den beste maten?

Les saken her: Åtte ting du må gjøre før du forlater Bergen by

God lytting, og god eksamenstid!

Studcast er en samarbeidsproduksjon mellom Studvest og Studentradioen i Bergen.

