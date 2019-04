Studenter fra studentradioen reiser i fengsel hver torsdag for å lage Røverradion sammen med innsatte.

Rute 300 til Knarvik er stappfull. Bergensregnet er byttet ut med solskinn. Blant skolebarn og studenter som er på vei hjem for dagen, møter vi studentene Ruth Mari Svendsen Skulbru og Solveig Myrstad Wøllo Egeberg.

I tillegg til å være student er Ruth nyhetsredaktør i Studentradioen i Bergen (SRIB). Sammen med Solveig som er musikkredaktør, reiser hun inn til Bergen fengsel for å produsere fengselsradio.

– Det hele startet for over et år siden. Tidligere ansvarlig redaktør i SRIB, Mikkel Kvenås var på radiofest i Oslo sammen med daglig leder Truls Lier, forteller Solveig.

Der møtte de blant annet ansvarlig redaktør i Røverhuset, Mina Hadjian. De så at de trengte en avdeling et annet sted enn på østlandet, og Bergen kom da opp som et alternativ.

– Hvem kan gjøre det billigst, hva med gratis?, spør Solveig smilende.

Ett år senere er de altså i full gang. Fire redaktører fra SRIB bytter på å reise inn til fengselet hver torsdag, i ren dugnadsånd.

Ruth og Solveig forteller at det å produsere Røverradion er en god erfaring å ha med seg. Ikke bare fordi de er interesserte i en jobb innen media, men også fordi de får tilgang til en verden de ikke har hatt tidligere.

– Vi har lært å se mennesket bak handlingen. Det har betydd mye for meg, forteller Ruth.

Solveig forteller også at hun har fått et større engasjement for kriminalomsorgen, og det ansvaret som ligger i å jobbe med kriminelle som en dag skal tilbake til samfunnet.

– De skal jo alle bli noens nabo en dag, og da er det viktig at de blir tatt vare på, sier Ruth.

Gledelig gjensyn

Vi er de eneste som går av bussen på stoppet vårt. Fra hovedveien er det lite som minner om et fengsel. Når vi kommer nærmere kan man derimot skimte de høye murene.

Utenfor en liten bygning står det tre karer og venter. De klemmer Ruth og Solveig og spør hverandre hvordan det går. Inne i bygget setter vi oss ned på et lite rom. Kaffe blir kokt, og Twist blir lagt frem på bordet.

– Det ble holdt intervjuer i oktober, og der ble jeg, Erik og Othmane plukket ut. Vi har vært med fra starten, forteller Kjetil, som er en av tre innsatte i Bergen fengsel som er med på Røverradion.

– Hva betyr Røverradion for dere?

– Det betyr masse, og så er det gøy å henge med disse skjønne studentene, forteller Othmane.

De starter med å sette opp mikrofoner, og tar en lydprøve.

Røvernes blikk på nyhetsbildet er et populært tema i sendingene. Tidligere har de også hatt gjester i studio, gjerne de ansatte i fengselet. I dagens sending er det Wara-saken og Trond Giske som skal i ilden.

– Vi snakker om mye forskjellig. Alt fra nyheter og politikk til følelser, og tanker rundt livet i fengsel, forteller Kjetil.

Sendingene blir sendt til ledelsen for gjennomhøring, før den sendes videre til NRK P2 som sender Røverradion.

– Jeg føler at det meste vi sier får kommet ut. Vi snakker rett fra levra, sier Kjetil.

Ikke helt A4

Erik synes det er gøy hvis folk hører på, men han bryr seg lite om folk liker det de hører eller ikke.

– Det er meningen å provosere litt.

Han forteller at det er vanskelig for dem å få tilbakemeldinger på radioprogrammet eller å få vite hvem som hører på, siden de sitter i fengsel.

– Jeg har fått tilbakemelding på at folk synes det er spennende, og at de forstår mer av hva det går ut på å sitte i fengsel. Og at de som sitter inne er vanlige folk, sier Solveig.

– Vanlige og vanlige, skyter Othmane inn og alle bryter ut i latter.

– Vi er kanskje ikke helt A4, sier Erik.

Han forteller at man kanskje blir litt soningsskadet av å sitte inne lenge. Mange går inn i en slags boble.

– Det kan være vanskelig å komme ut igjen i samfunnet etter flere år bak murene, og det er noe jeg også kan kjenne på litt av og til, at jeg gruer meg til å komme ut, sier han.

– Mange på utsiden har et forvrengt bilde av hvordan livet bak murene er, og det er noe vi kan formidle gjennom Røverradion, forteller Kjetil.

For å formidle dette har de tenkt til å starte med en spalte som heter Røverrådet, hvor folk utenfra kan stille spørsmål om hvordan det faktisk er å sitte i fengsel.

– Vi er jo tross alt eksperter, sier Kjetil til latter fra de andre.

– Vi kødder mye, og det er viktig for oss å ha humor her inne, spesielt når det skjer vanskelige ting utenfor murene som vi ikke kan gjøre noe med, forteller Erik.

– Har de røyka sokkene sine?

Ruth reiser seg fra bordet. – Vi har en overraskelse til dere!

Othmane løfter hendene og roper: – Kake?

Ruth finner en bunke med papir i vesken og deler ut. Solveig forklarer at P2 har skrevet en påskekrim.

– Hva er dette her? Har de røyka sokkene sine? Vi boikotter dette, sier Kjetil oppgitt.

Solveig prøver så godt hun kan å overtale guttene til å lese inn påskekrimmen. Hun fordeler rollene. Kjetil blir fengselsbetjent, og de to andre innsatte.

– Verden blir ikke bedre om vi gjemmer de vekk

Fritidsleder Frode Trefall dukker opp i døren. Han forteller at han synes Røverradion er et kjempetilbud.

– Da vi fikk tilbud om å starte opp med Røverradion, og at det i tillegg skulle skje på dugnad, synes vi det var fantastisk.

Han forteller at det er bra at Røverradion kan bidra til at folk får innsikt i livet bak murene.

– De er en stemme i verden de også, og verden blir ikke bedre om vi gjemmer de vekk.

Målet er at de innsatte skal utvikle seg gjennom ulike tilbud, og at de da skal finne noe i livet som gjør at de ønsker å gjøre noe annet for seg selv.

– De fra studentradioen har virkelig vært en døråpner. Det at det kommer noen andre utenfra, blir noe annet som skjer i hverdagen deres. Jeg ser at de trives veldig, sier Trefall.

Han følger oss ut til porten, og ved et tastetrykk åpner murene seg, og vi er tilbake ute i friheten.

