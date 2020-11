– Organisasjonen Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) gjør et utrolig viktig arbeid i Egypt – som jo er et fryktregime. De klarer å dokumentere mange grove menneskerettighetsbrudd og hjelpe mange med rettshjelp, forteller Anne Noddeland (24).

Noddeland er leder i Raftostiftelsens studentgruppe, som årlig arrangerer prisutdeling når Raftoprisen deles ut til personer eller organisasjoner som arbeider for å fremme menneskerettighetene. I år feires den egyptiske organisasjonen med musikalske og kunstneriske innslag, via livestream.

LIVESTREAM. Guri Solberg tar oss med gjennom hele kvelden.

Digital feiring

Studvest møter en tom sal idet vi ankommer Den Nationale Scene (DNS). Kun presse tillat, har vi fått beskjed om. Som programleder, Guri Solberg, selv sier:

– Denne flotte teatersalen ville til vanlig vært full av et herlig publikum. Men som vi alle vet er ingenting som normalt i 2020.

Det er likevel tydelig at studentgruppen holder like høyt nivå på seremonien, som det man ville forventet av en fysisk feiring. DNS fylles raskt av arabiske rytmer, lokalmusikk fra Bergen studentby og autentisk pop. Etterfulgt av treffende diktopplesning fremført av en av landets fremste forfattere.

MUSIKKINNSLAG. Sharquant spiller arabisk sufimusikk av den klassiske typen.

– Det har vært utrolig spennende å arrangere digital prisutdeling. Vi har fått utfordre oss selv ved å måtte finne nye løsninger, og det har vært en morsom tid å være i studentgruppen på, sier Noddeland ivrig.

Fraværet av publikum i salen virker ikke å plage lederen av Raftostiftelsens studentgruppe.

NÅR FLERE. Anne Noddeland mener at digital prisutdeling også har sine fordeler.

– Det at seremonien streames live, gjør jo at vi når mange flere enn vi ville gjort dersom publikum hadde møtt fysisk. Nå kan alle se prisutdelingen og være med på feiringen, forteller hun.

Sterke musikkinnslag

Av de mange kunstnerne på scenen setter bergensbaserte Ingrid Døssland, under artistnavnet DØSSI, en magisk stemning i rommet. Med sin gripende stemme og flytende gitar, blir vi dratt inn i et eget univers fylt av ulike sinnsstemninger.

MAGISK. Ingrid Døssland (DØSSI) fremfører «How about now?».

Også jazzvokalist Amalie Holt Kleive, utdannet ved Griegakademiet i Bergen, sin opptreden gjør sterkt inntrykk. Hennes ufiltrerte og direkte fremførelse skaper en sårbar stemning på scenen.

UFILTRERT. Amalie Holt Kleive fremfører «Nær deg».

Solidaritet og mot

Under seremonien er styrelederen i ECRF, Ahmed Abdallah, med oss fra hotellrommet sitt i London. Han taler om solidaritet og mot idet organisasjonen blir gratulert av Raftos priskomité.

– I en tid preget av frykt, er den viktigste lærdommen å motstå. Motstå for frihet. Motstå for verdighet. Og motstå for de menneskene en elsker. ECRF har ofret mye, sier Abdallah i det organisasjonen mottar Raftoprisen 2020.

MOTSTÅ. Ahmed Abdallah holder en inspirerende tale om mot gjennom skjermen.

Samarbeidet fortsetter

Når Studvest spør Noddeland hvordan studentgruppen skal støtte den egyptiske organisasjonen videre, er hun klar i sitt svar:

– Nå som ECRF har mottatt Raftoprisen, stopper det ikke der. De innleder et varig forhold og partnerskap med Rafto, der hvor Rafto hjelper organisasjonen med å fremme deres sak.

HEDRET. Frode Grytten fremfører et spesialskrevet dikt for kvelden.

Lederen legger til at studentgruppen årlig jobber med diverse priser som blir delt ut, hvilket betyr at de neste år arbeider med en ny pris.

Til tross for at den fysiske avstanden har påvirket årets prisutdeling betydelig, virker Noddeland fornøyd med sluttresultatet.

– Kvelden har vært helt fantastisk! Det har vært en utrolig fin seremoni, og verdig ECRF, avslutter hun smilende.

