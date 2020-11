Da korona stengte ned hele landet måtte UKEN avlyses bare halvveis inn i festivalen. Nå står et nytt styre klart for å ta over stafettpinnen.

Ved NHHS’ generalforsamling fredag 23. oktober ble gruppen VI.R.US valgt til å arrangere UKEN 2022.

– Å ta på seg ansvar for å arrangere en festival er jo litt risikosport i «disse koronatider»?

– ­Vi var alle frivillige i UKEN 2020, og hadde jobbet i to år for å få alt på plass. Nå føler vi at vi har noe uoppgjort, og ønsker å gi gass for å realisere det som ikke ble noe av i år, forteller den nye UKEsjefen Herman Bøe Vilseth.

Jeg felte et par tårer

Da Norge måtte stenge ned i mars hadde UKEN bare pågått i én uke. Til tross for navnet, varer den i to uker. Resten av festivalen måtte avlyses og styret forventet store økonomiske konsekvenser.

­­– Jeg husker vi ble kalt inn til hastemøtet der nyheten om at vi måtte avlyse ble meddelt. Da felte jeg en tår, meddeler Caroline Gran Rugland.

INGEN ALTERNATIV. Fersk arrangementssjef for UKEN, Caroline Gran Rugland, felte en tår da UKEN 2020 måtte avlyses. Nå er hun klar for 2022.

Hun var assisterende arrangementssjef i UKEN 2020, men har gjort opprykk til arrangementssjef for UKEN 2022.

– Det var jo ikke noe alternativ, men alt var liksom klart. UKEN var jo i gang!

En middelaldrende hjørnestein i Bergens studentkultur

UKEN-festivalen er Bergens største studentdrevne festival. Over tusen studenter bidrar til å arrangere festivalen hvert partallsår.

Festivalen har røtter tilbake til 1946, og har vært en seriøs aktør innen kulturlivet i Bergen siden åttitallet hvor både Raske Menn og Jo Nesbø hadde sin scenedebut.

Les også: UKEN med underskudd på én million

Sentrale arrangement inkluderer konserter, revy og forsøk på verdensrekord. I 2004 satt de for eksempel verdensrekord i lengste Elvis-karaoke.

De siste årene har det vært en målsetting for festivalstyret å inkludere større og større deler av byen og studentmassen.

– Det er ingen som gir opp på UKEN så lett

UKEN 2018 gikk én million kroner i underskudd etter en feilslått konsert med Aurora, og festivalen var sendt i sparemodus. Det var ventet at UKEN 2020 ville gi nok et år med røde tall.

Da avlysningen av UKEN 2020 i mars var et faktum handlet det om å omstille seg raskt for å redde så mye man kunne. Martine Fornes var sjef for festivalen den gang.

UNDERSKUDD. Aurora var headliner under UKEN i 2018. Da hadde de under 500 betalende gjester med en kapasitet på 3300, noe som bidro til å sende UKEN i et kraftig underskudd. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

– NHH vedtok å stenge ned skolen mens pressekonferansen 12. mars holdt på. Vi fikk bare tre og en halv time til å fjerne alt fra lageret så vi kunne returnere det i håp om å spare penger, forteller Fornes.

­– Scenen i Aulaen ble rigget ned på én time, og alle som kunne hjalp til der det trengtes. Økonomiansvarlig Helene Sofie Skøyen gikk også inn i kontraktene for å se om vi kunne kansellere kostnader som ikke var påløpt ennå. Mange av leverandørene våre var greie og hadde stor forståelse for situasjonen vi stod i.

Les også: Koronasmell sender UKEN inn i sparemodus

UKEN 2020 fikk også innvilget søknader på forskjellige støtteordninger, blant annet regjeringens krisepakke for frivillig kulturliv.

– Vi tilbydde tilbakebetaling til de som hadde kjøpt billett, men la også inn muligheten om å avstå fra å kreve refusjon. Det sparte vi også på, forteller den tidligere UKEsjefen.

REDDE DET SOM REDDES KAN. Da avlysningen av UKEN 2020 var et faktum, jobbet styret på spreng for å redde så mye de kunne. Martine Fornes var UKEsjef den gang. ARKIVFOTO: Beate Felde

Alt arbeidet ga resultater, for denne uken la UKEN frem et regnskap med stolte 648.000 kroner i overskudd for 2020.

– Det er ingen som gir opp på UKEN så lett! sier arrangementssjef Rugland.

–UKEN 2020 var veldig godt drevet, forsikrer Henrik Olstad, nyvalgt økonomisjef for UKEN 2022.

–Den driften ønsker vi å ha videre nå frem til 2022.

Tusen scenarioer og en grønnere festival

Nå ligger alt til rette for en ny festival i 2022, og VI.R.US har planene klare.

– Målsettingen er selvfølgelig å lage den sjukeste UKEN og villeste festivalen noensinne, konstaterer UKEsjef Vilseth.

– Vi må såklart planlegge for tusen ulike scenarioer og det blir vanskelig, men det er jobben vi har tatt på oss. Folkehelsen kommer naturligvis først, presiserer han.

SJUK UKE. Sjef for UKEN 2022, Herman Bøe Vilseth, håper på den villeste festivalen noen sinne, men innrømmer at det kan bli vanskelig.

– Uansett situasjonen om to år vil vi øke fokuset på å drive en miljøvennlig festival. Her er mulighetene mange, men vi har allerede begynt arbeidet mot å ha en elektrisk bilpark. Kildesortering og økologisk mat vil óg stå i fokus, også er det naturlig å videreføre UKENs miljødag.

– I mars avsluttet daværende leder Fornes sitt intervju med Studvest med å love at UKEN skulle bestå. Kan dere holde fast ved det samme?

– Ja, UKEN består! slår VI.R.US fast i kor.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer