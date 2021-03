I dag er det ett år siden den regjeringen innførte de første koronatiltakene.

Husker du alt som har skjedd siden? Slik har korona påvirket studentene måned for måned.

Mars

To dager før det ble innført omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset, fikk en student boende ved Fantoft studentboliger påvist smitte av koronaviruset.

12. mars kom regjeringen med de mest inngripende tiltakene Norge har innført i fredstid. Universitetet i Bergen (UiB) stanset all undervisning, og Studvest måtte evakuere Studentsentreret og stanse avisproduksjonen.

På grunn av stansen i undervisningen, valgte flere studenter å dra hjem. Samtidig havnet flere utvekslingsstudenter i en vanskelig situasjon, da koronatiltak i ander land gjorde det vanskelig å dra hjem til Norge.

Mot slutten av måneden kom den første krisepakken til studentene, som viste seg å være en stor skuffelse for mange, blant annet fordi studenter ikke fikk permitteringspenger.

April

Koronaviruset første til en endring i planene for mange, og Bergens rektorer snakket med Studvest om utfordringene rundt å tilpasse seg etter regjeringens tiltak.

Smitten begynte sakte men sikkert å spre seg i samfunnet. En av dem som ble smittet var studenten Sofie Hough (22).

I løpet av påskeuka ble det gjort flere bestemmelser for å prøve å få kontroll på smitten. Vi husker vel alle hytteforbudet?

Mai

I mai hadde utdanningsinstitusjonene store håp for høstsemesteret, og Sammen arbeidet for at den psykisk helsen til studentene skulle ivaretas.

Det ble også klart at alle vårens studenter skulle ha hjemmeeksamen i alle fag. Da var det lurt med noen eksperttips.

Juni og Juli

Sommerferien var i gang, og mange hadde sin første Norgesferie.

Ting begynte sakte men sikkert å åpne litt opp, men koronaviruset skulle snart sette en stopper for det.

August

I August var det tid for at studentene skulle tilbake på campus etter ferien, men før undervisningen begynte skulle fadderuken gjennomføres. Daværende smittevernoverlege, Karina Løland, var bekymret for at samlingen av studenter ville føre til økt smitte.

Kort tid etter fadderuken var igang, begynte det allerede å oppstå problemer. En student ved UiB fikk påvist viruset, og satte samtidig hele faddergruppen på 35 personer i karantene. Etter få dager ble det diskutert om fadderuken skulle avlyses, da det var stor variasjon i hvor flinke studentene var til å følge smittevernreglene.

Bekymringene til smittevernoverlegen viste seg å stemme da smitten begynte å øke blant studentene.

September

NHH var skolen som hadde flest tilfeller av koronasmitte i Bergen, og i midten av september hadde 130 av studentene ved skolen fått påvist viruset. Til tross for oppslag i flere medier, lot studentene ikke seg påvirke av all medieoppmerksomheten.

Etterhvert som smitten økte blant studentene, var flere innom koronahotellet i Bergen. Dette var løsningen for smittede studenter som bodde i kollektiv, og dermed ikke kunne isolere seg hjemme uten å smitte resten av kollektivet.

10. september var smitten rekordhøy i Bergen, men smitten blant studentene var på vei ned.

Oktober

Smittesituasjonen gjorde at mange førsteårsstudenter fikk en vanskelig start på året, men situasjonen bedret seg ikke med det første.

I slutten av oktober var det tydelig at det var stort sett unge mennesker som ble smittet, og at mange av de smittede hadde blitt smittet på fest.

Situasjonen bedret seg ikke, og etter en kort periode med fysisk undervisning, var studentene igjen avhengig av Zoom.

November

I november kom det igjen nye tiltak, noe som førte til stengte lesesaler og biblioteker på noen av campusene.

På samme tidspunkt skjønte regjeringen at det var på tide med tiltak rettet mot studentenes psykiske helse, og satte av ti millioner til tiltak.

Mot slutten av måneden kunne UiB fortelle at de planla å starte opp med fysisk undervisning fra januar, men det gikk ikke akkurat slik universitetet hadde håpet da januar faktisk kom.

Likevel var håpet om fysisk undervisning forståelig. Mange av studentene var misfornøyd med den digitale undervisningen, spesielt studenter ved Institutt for biovitenskap ved UiB.

Desember

Selv om det ikke ble julemarked på festplassen i 2020, beveget verden seg sakte men sikkert inn i juletiden.

Likevel var det korona som fortsatt var i hovedfokus. digital undervisning viste seg å være enda mer frustrerende enn man trodde i utgangspunktet. Studenten Ingvild Straumøy gjorde seg klar til eksamen, men fikk vite at hun ikke fikk ta den likevel. Grunnen var at foreleseren mente at hun ikke hadde deltatt på digital obligatorisk undervisning, men det kunne både Straumøy og en annen kilde bekrefte at hun hadde vært.

Det var også noen lysglimt i julemåneden. Sammen kunne endelig åpne treningssenterne sine igjen, og studentene kunne endelig få bruke semesterabonnementet de hadde betalt for.

Januar

2. januar kom regjeringen med beskjeden om at universiteter og høyskoler ikke skulle begynne med fysisk undervisning før 18. januar, og anbefalte i samme slengen studentene vente med å dra tilbake til studiestedene. Det første til frustrasjon for mange studenter som mener anbefalingen kom for sent.

13. januar holdt regjeringen en pressekonferanse for å oppdatere om koronasituasjonen. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim fortalte at de var klar over at studentene var en gruppe som har slitt under pandemien, men at de snarest skulle komme med tiltak rettet mot dem.

Kort tid etter ble det klart at Stortinget hadde vedtatt en krisepakke til studentene som skulle være på én milliard kroner.

Februar

I februar hadde regjeringen jobbet frem den nye studentkrisepakken, og studentene kunne igjen få et lån på 26.000 kroner. Krisepakken kom nok godt med for mange studenter som har fått økonomiske problemer på grunn av konsekvensene av pandemien.

Samtidig begynte noen å finne løsninger til tross for koronapandemien. To sammenliknende politikk studenter fikk dra ut i praksis, men fra hjemmekontoret.

I starten av måneden fikk studentene som bor ved Fantoft studentboliger beskjed av Sammen om å teste seg for koronaviruset. Grunnen var et utbrudd av et det sørafrikanske muterte koronaviruset ved en byggeplass rett ved. Kort tid etter sa legevakten at studentene heller burde vente med å teste seg. Flere av studentene var svært misfornøyd med måten situasjonen ble håndtert på.

Mars

Da var vi kommet til mars igjen, og det er et helt år siden pandemien.

En gladnyhet for å markere jubileet, var at sammen fikk nesten 12 millioner kroner som skal brukes på studentene i Bergen.

