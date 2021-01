Søndag 3. januar var Dag Rune Olsens siste dag som rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), og på torsdag arrangerte Studentersamfunnet en avskjedsskål for den avtroppende rektoren.

Der ble det diskutert høyt og lavt om Olsens karriere så langt, utviklingen av universitetets rolle i samfunnet, og mediestormen som har preget Olsens siste tid som rektor.

Fra fortvilelse til håp

Før Olsen kom til Bergen jobbet han med alvorlig syke kreftpasienter, der livsforlengende behandling sto i fokus. Han trekker fram forskjellen mellom denne typen arbeid og arbeidet med studenter.

– Jeg gikk fra dét til å jobbe med studenter, som jo er selve håpet, fremtiden for verden, sa han.

MOTBAKKE. Den første tiden som rektor var bratt, sier Olsen. Det skulle hans siste måneder i stillingen vise seg å bli.

For sju og et halvt år siden startet Olsen som rektor for UiB, og innrømmer at han i starten var noe naiv til hva stillingen faktisk innebar.

– I begynnelsen var det bratt motbakke, men jeg fikk grep om det. Det var jo et utrolig givende privilegium av en annen verden.

Den avtroppende rektoren er stolt av sine år i embetet, og trekker frem slagordet «Kunnskap som former samfunnet» som noe av det han er stoltest av å ha utviklet i løpet av denne perioden.

Stormfull avslutning

Olsen begynner som rektor ved Universitetet i Tromsø 1. august i år. Han starter imidlertid til våren med arbeid som allerede har ledet til anklager om habilitetskonflikt. I tillegg har det stormet rundt ham etter et omstridt samarbeid med tidligere NHO-direktør Tom Knudsen.

Olsen sier at som sjef for en slik institusjon må man regne med å få kritikk, men mener at dette gikk på personlig integritet.

STUDENTENE SKAPER INSTITUSJONEN. Studentene i Bergen beriker byen og skaper institusjonen, var Dag Rune Olsens siste ord til bergensstudentene. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Faren der er at du begynner å tvile på deg selv, og hadde det ikke vært for noen telefoner fra kolleger opp gjennom, hadde det noen dager ikke vært mulig å stå opp.

Det er klart at studentene er det Olsen er mest opptatt av i løpet av hele samtalen, og som sine siste ord til dem kommer han med en oppfordring og et håp:

– Studentene i Bergen beriker byen og skaper institusjonen, og jeg håper både byen og institusjonen innser det og gir dem det de fortjener.

Har du lest disse sakene om Dag Rune Olsen?

Kommentarer

kommentarer