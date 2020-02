I år er det 25 år siden Kronprins Haakon stod under en paraply utenfor Det Akademiske Kvarter for å markere den offisielle åpningen av studentenes nye kulturhus. Nå kommer Datarock for å feire jubileet.

– Jeg har alltid syntes det er jævlig fett å spille på̊ Kvarteret, så jeg er spent på̊ hvordan det er. Er det som før? Kan man fortsatt skalle hodet oppi taket på scenen? Fordi sånn må det være. Kan man klatre opp på gelenderet på høyresiden? Det er jævlig viktig.

Dette forteller vokalist i Datarock, Fredrik Saroea.

I 1995 stod kongehuset for feiringen av det nyåpnede Kvarteret. Den gang var det kronprins Haakon som fikk æren av å holde åpningstalen i det stive februar-regnet. 25 år senere er det Datarock som stiller til fest, fem år etter at de deltok på 15-årsjubileet. Saroea er ikke sikker på hva han synes om saken.

– Det er ikke helt bra, altså. Det virker som at vi har blitt litt sånn jubileumsband, forteller han lattermildt.

Saroea og resten av bandet er fortsatt giret over å spille konserter der, så lenge de kan slippe seg fullstendig løs. Også daglig leder på Det akademiske kvarter, Ane Sandvik Arnestad, er spent på konserten.

«KROMPEN» PÅ KVARTERET. Kronprins Haakon åpner studenthuset i 1995. ARKIVFOTO: Studvest

– Vi gleder oss helt utrolig mye. Datarock er et av de mest etablerte bergensbandene og vi ser frem til å ha dem her igjen, forteller Arnestad.

Ingen symfoniorkester

Videre lover bandet at det ikke blir en høyttravende konsert, men et purt Datarock-show med masse intensitet.

– Vi har ikke tatt med symfoniorkester – det blir ikke masse rare ting som skjer. Det blir en «straight up» konsert med masse energi. Selv om vi har 15-årsjubileum for debutalbumet i år, så har vi mer energi på̊ scenen nå̊ enn for 15 år siden. Det kan jeg love deg!

Datarock, som blant annet har spilt på Coachella og Lollapalooza, har gode minner fra de verdenskjente festivalene.

PSYKO. Saroea forteller om gode gamle dager, hvor Datarock blant annet opptrådte på Lollapalooza. ARKIVFOTO: Beate Felde

– Lollapalooza var helt psyko. Coachella var også helt sprøtt fordi vi ikke visste at tusenvis av folk i California likte oss. Elijah Wood kom opp etter konserten og sa han var fan, sier Saroea.

Men selv Frodo fra Ringenes Herre og tusenvis av mennesker topper ikke en intim konsert inne på Kvarteret, meddeler artisten.

– En full, liten klubb er like gøy å spille på som en stor festival med mange folk, forteller han.

– Kvarteret er et dødsbra sted. Det er helt sant. Hvis det er mange folk på Kvarteret og det er god stemning, må det være fullt så langt øyet kan se på en festival for at det skal være like fett.

Kvarteret er en bonus for studenter

Kvarteret-leder Arnestad forteller at studenthuset vil prøve å lage best mulig stemning for studentene i Bergen.

– De har vært med oss tidligere i anledningen jubileum, det er fordi musikken deres er bra men at de også har et bredt publikum i Bergen. Vi får strukket oss ut lenger enn til kun de som vanligvis kommer på Kvarteret. I tillegg har de et fantastisk liveshow som egner seg jubileum.

JUBILEUM. Kvarteret, her ved leder Ane Sandvik Arnestad, feirer 25-årsjubileum i år, og har invitert gamle kjenninger med på festen.

– Vi prøver hele tiden å ha det tilbudet studentene ønsker – Kvarteret skal jo være en bonus med studentlivet. For eksempel bestiller vi årlig inn omtrent 15.000 gratis kondomer som kan hentes i lobbyen, sier hun.

Hun kan opplyse om at lateksfrie gullkondomer er de mest populære.

For Saroea var Kvarteret en viktig del av studentlivet hans.

– Kvarteret var en stor del av studentlivet vårt. Konen min jobbet der, det gjorde også flere venner av meg.

Gamle klassikere og nye hits

Konserten skal ta fansen med tilbake til gamledager, men også gjennom nyere tider, forteller Saroea. Konserten finner sted lørdag 8. februar, og skal bære preg av både fortid og nåtid.

– Vi skal stille med låter fra hele karrieren. Vi tar med oss låter vi spilte første gang vi var på Kvarteret og musikk vi aldri har spilt der tidligere.

For Datarock er Kvarteret synonymt med musikkulturen som bandet plasserer seg selv i.

– Alternativ kultur og studentkultur har gått hånd i hånd over hele verden. Sannheten er at vi har spilt på Kvarteret jorden rundt.

