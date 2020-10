På tirsdag la byrådet i Bergen frem forslaget sitt til bybudsjett for 2021. Forslaget vil behandles av bystyret, som vil vedta et endelig budsjett i desember.

– Det største for studentene på kulturfronten er at vi øremerker 200.000 kroner til kulturprosjekter i regi av studenter innenfor ordningen Lokal Kultur.

Det sier Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling til Studvest på telefon.

Tidligere har studentorganisasjoner måttet søke kulturmidler fra ordningen Lokal Kultur. Tall Studvest har fått fra Bergen kommune viser at studentorganisasjonene som søkte fra denne potten i 2019 mottok til sammen 176.000 kroner.

Nå får altså studentene en egen pott de kan søke fra.

– Vi har lyst til å løfte frem studentkulturen som en viktig og verdsatt del av kulturlivet i Bergen, sier Nødtvedt.

– Nå er det viktig å skape sosiale arenaer

Nødtvedt løfter frem at byrådet under koronapandemien har vært i kontakt med Velferdstinget og Kulturstyret i forbindelse med utbetaling av krisepakkemidler, og at de med øremerkingen ønsker å oppfordre flere studenter til å søke.

HÅPER FLERE SØKER. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) håper studentene vil benytte seg av de øremerkede midlene på 200.000 kroner. FOTO: Paul Johannessen

– Det er ikke så mange som søker kommunen om midler, så vi håper at dette kan være en god oppfordring, sier hun.

Nødtvedt uroer seg over at mange kulturarrangementer i studentregi har vært stengt ned under koronapandemien.

– Nå er det mange studenter som er nye i byen og ikke har fått en sjanse til å bli kjent med andre. Da er det ekstra viktig å skape gode sosiale arenaer – det håper vi å gjøre med dette.

– Terskelen vil bli lavere

Kjerstin Bråten er daglig leder i Studentradioen i Bergen (SRiB), som tidligere har søkt fra Lokal Aktivitet.

Hun er glad for at byrådet nå foreslår å øremerke midler til studentorganisasjoner.

– Det gjør at terskelen nå blir lavere for å søke. Når man vet at man konkurrerer mot andre studentorganisasjoner, vet man at man er mer på likestilt nivå, tror hun.

LAVERE TERSKEL. Kjerstin Bråten, daglig leder i Studentradioen i Bergen, synes det er bra at søkerne til den kommunens nye kulturpott konkurrerer på samme nivå. FOTO: Sofie Carlsson

– Hvor viktig er offentlige midler for dere som studentorganisasjon?

– Det er absolutt viktig. Vi fikk for eksempel kompensasjon fra kommunen for kansellering av et oppdrag som pleier å være en fast inntekt for oss, sier Bråten.

– For mange studentorganisasjoner er offentlig støtte viktig for å kunne gjennomføre arrangementene sine.

Øremerkingen er kun et forslag fra byrådet. Bergen bystyre vil vedta det endelige kommunebudsjettet i desember.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer