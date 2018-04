Forelesere og professorer streiker nå over hele Storbritannia etter en foreslått endring i pensjonsavtalen deres. Dette har allerede fått konsekvenser for flere studenter. NRK skrev om Ina Emily Swann som ble nektet å gå inn på biblioteket for å lese og som nå blir sett på som streikebryter av de britiske studentene.

Også Bergensstudenter har fått kjenne streiken på kroppen.

– Jeg har mistet både forelesning og en datalab på grunn av streiken, sier student Torjus Lømo Ellingsen.

– Mange blir engasjerte

Han studerer geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), men er på utveksling til Southampton. Selv om han har gått glipp av undervisning er han ikke bekymret for at det skal gå utover eksamensresultatet.

– Men det merkes på studiemiljøet. Mange blir engasjerte og drar i gang kampanjer, forteller han.

Bergensstudenten har forståelse for at foreleserne og professorene streiker.



– De har fått en veldig dårlig avtale, så det kan virke som de har en god grunn, sier han.

– Mulig noen må reise tilbake

Ole Kristian Bratset, president i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), sier de har fått inn flere meldinger fra norske utvekslingsstudenter i Storbritannia som lurer på hvilke rettigheter og muligheter de har. Han forteller at det er vanskelig å si hvilke konsekvenser streiken kan få fordi de ikke har noe å sammenligne situasjonen med.

– Studentene har forståelse for streiken, men det er likevel alvorlig for dem, sier han.

ANSA presidenten sier det er vanskelig å si hva som skjer med studentene videre.

– Det er mulig noen må reise tilbake for å ta eksamen på høstsemesteret, sier Bratset.

Partneruniversiteter rammet

Nina Gry Stein, leder for Internasjonalt senter ved UiB, skriver i en epost til Studvest at det er for tidlig å si noe om konsekvensene streiken vil ha, men at det tilrettelegges på best mulig måte for å ta vare på studentene.

– Vi har god dialog med våre partneruniversiteter og vil ta dette fortløpende i samarbeid med dem, skriver Stein.

Ifølge Anne Marit Soltveit Pettersen, kommunikasjonsrådgiver i studieadministrativ avdeling ved UiB, er tre av skolens partneruniversiteter rammet av streiken. Dette er University of Edinburgh, University of Southampton og Keele University.

Til sammen er ti utvekslingsstudenter fra UiB rammet av streiken.

– Ingen av disse har så langt tatt kontakt og meldt sin bekymring, skriver Pettersen i en epost.

