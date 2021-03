Da Henning Drøpping startet ved Norges Handelshøyskole (NHH) høsten 2020, valgte han å engasjere seg i studentlivet. Nå har han fått verv som arrangementsansvarlig i Idrettsforeningen ved NHH (NHHI).

– Det var en måte å komme i kontakt med andre engasjerte og flinke folk, forteller førsteårsstudenten, som ellers har opplevd et temmelig nedstengt skoleår.

MOTIVASJON. Henning Drøpping forteller at å engasjere seg i noe viktig hjelper å holde på motivasjonen. FOTO: Privat.

Valget om å søke fellesskap i en studentorganisasjon, var han ikke alene om. Jon Heine Toftegaard internansvarlig i NHHs Studentforening (NHHS) og forteller at de opplever stor pågang i år.

– Vi har sett en økning i interesse rundt alle gruppene, sier han.

PÅGANG. NHHS er en av organisasjonene som opplever stor pågang, forteller Jon Heine Toftegaard. FOTO: Privat

Han opplever at studenter har et stort behov for å møtes fysisk.

– Det er kjedelig for studenter å sitte alene på hybelen i stedet for å for eksempel spille fotball sammen med laget sitt. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så er det kjipt.

Økt interesse

Faktisk kan fire av de største studentorganisasjonene i Bergen – Bergen Teknikersamfund (BTS), BI-Studentorganisasjon (BISO), NHHs Studentforening (NHHS) og Bergen Studentidrettslag (BSI) – forteller om økt interesse fra studentene.

Selv om korona gjør det noe vanskelig å dokumentere konkrete søkertall, opplever alle fire stor forskjell i pågangen sammenlignet med tidligere år.

– Koret har for eksempel hatt rekordhøy interesse, sier nestleder BTS Sunniva Bakke.

BTS er den største studentorganisasjonen ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) og inkluderer mange ulike grupper innenfor både kultur og idrett.

ORGANISERTE GRUPPER. Studenter søker seg inn i organiserte grupper for å finne sitt nettverk, opplever Maya-Katrin Skjeldal i BISO. FOTO: privat.

Eksternansvarlig Maya-Katrin Skjeldal i BISO har inntrykket av at studenter søker til organiserte grupper for å finne nettverket sitt, med tanke på at fadderuken ble så amputert som den ble. Hun forteller at de prøver å gjennomføre digitale alternativer, som quiz, spillkvelder og utfordringer.

– Folk er løsningsorienterte og kreative, og prøver å gjøre situasjonen så lite ensom som mulig, sier Skjeldal.

Vanskelig for idretten

Leder for Bergen Studentidrettslag (BSI) Steinar Timenes forteller samtidig som de har opplevd stor pågang i søkere til sine idrettslag, er de nødt til å si nei til flere enn før på grunn av redusert kapasitet som følger av korona.

– Man har så mye godt man vil gjøre, og så faller alt i grus. Det er tungt, forteller Timenes.

TUNGT. BSI-leder Steinar Timenes forteller at mange søkere får avslag på grunn av plassbegrensninger. FOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen.

Samtidig opplever BSI å miste medlemmer til høyere divisjoner.

– Studentidretten ligger langt nede på listen over hva som er prioritert å åpne opp. Toppidretten får begynne først. Innebandy-herrelaget har mistet flere medlemmer som har gått til høyere divisjoner, for der er det lov å trene.

Timenes mener at dette avspeiler studenters store ønske om å trene.

– Jeg tror at idretten er alfa og omega for studenter. De fleste som begynner på et lag begynner ikke for å bli verdensmester, man gjør det fordi man vil møte folk som liker å gjøre det samme som en selv. Det å ha en møteplass er alt.

Felles mål

En gjennomgående utfordring som trekkes frem av organisasjonene er at det er de nye studentene som er vanskeligst å følge opp.

– Mange av de eldre medlemmene har allerede nettverk. De nye har ikke rukket å oppleve gleden av å engasjere seg ennå, forteller Bakke i BTS.

ENGASJEMENTSGLEDE. De nye studentene har ikke hatt mulighet til oppleve verdien av å engasjere seg, forteller Sunniva Bakke i BTS. FOTO: privat.

Førsteårsstudenten Drøpping forteller at koronasituasjonen har gjort at han ikke har fått møtt medstudentene i foreningen like mye som ønsket. Han uttrykker at det er vanskeligere å danne relasjoner gjennom Zoom enn det er i virkeligheten.

– Selv om det er mindre sosialt når det er digitalt, er det allikevel engasjerende. Det har hjulpet på å holde motivasjonen oppe gjennom koronakrisen, sier han.

– For meg handler det om å få muligheten til å få være med og gjøre en forskjell, selv om det kanskje høres klisjé ut. Studiene er veldig fokusert rundt en selv, mens i en studentforening jobber man sammen mot et felles mål.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer