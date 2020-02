Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker fra student-Bergen. I studio finner du Aurora Berg, Axel Fagerbakke og Eirik Wichstad. Vår produsent er Maren Sættem Vestad.

Lytt til Studcast på iTunes, Spotify eller søk opp «Studcast» i din foretrukne podcast-app.

Jusstudenter i Oslo og Bergen må lære seg å skrive mer forståelig. Tidligere i år meldte UiB at et samarbeidsprosjekt mellom juridisk fakultet ved både UiB og Universitetet i Oslo (UiO), startes opp for å gjøre nyutdannede jurister i stand til å skrive på en måte alle kan forstå. Er det kanskje flere enn jusstudentene som kunne trengt kurs i å skrive forståelig?

Det er viktig å sjekke seg for kjønnssykdommer hvis du har hatt ubeskyttet sex. I dette tilfellet er helsestasjonen et flott gratistilbud for studenter, men køene er ofte så lange at man kan bli sittende i timesvis. Helsestasjonen er viktig for både psykisk og sekuell helse, men fører køene til at for mange snur i døra?

I 2018 lovet Universitetet i Bergen (UiB) at ingen studenter skulle ha eksamen 18. mai. Likevel er det i år fem emner som har eksamen dagen etter nasjonaldagen. Har UiB brutt løftet sitt? Eller er løftet som ble gitt i 2018 misforstått?

I den faste spalten Verdt å nevne kommer Eirik med et konserttips, og Aurora forteller om sin erfaring med Bergens svar på Uber.

Studcast er spilt inn og produsert hos Studentradioen i Bergen.

