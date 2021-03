For kunststudentene ved Kunstakademiet i Bergen lyser gruppeutstillingen TAKEOVER av muligheter til å bli sett som kunstnere. For oss andre er den en anledning til å reise; til utstillingens fargesprakende, livlige gater.

Blant kjente aktører som Carte Blanche og BIT teatergarasjen har studentgalleriet Galleri FI4E fått plass på KODE 4 med gruppeutstillingen. Studentene ved Kunstakademiet på fakultet for kunst, musikk og design (KMD) har tatt over hele første etasje med hele 110 verk fra kunstnere på alt fra bachelor- til masternivå.

Fire av studentene som har stilt ut verk der er Jara Marken (29), Iris Bengtsson (28), Alexandra Line Varga (33) og Masja Nødtvedt (29).

Jara Marken

«Katia»

SENSITIVITET. Ifølge Marken handler skulpturen om følbarhet og sensitivitet; å merke det som er rundt seg. Den er laget av noe lett og noe tungt, nemlig tekstil og betong.

– Jeg var inspirert av menneskene i Pompeii og hvordan bevegelser kan stivnes av lava.

Hennes urørlige, askefargede skulptur står nær utstillingens inngang. Toppen av figuren kan se brent ut.

– Hvorfor valgte du å lage en stivnet bevegelse?

– Jeg tror det handler om å fryse tiden, og å få fatt i noe uhåndgripelig som skjer fort, sier hun.

HYLLEST. – Verket er en hyllest til vulkanologene Maurice og Katia Krafft, samt andre som legger fra seg alt for å undersøke noe så vilt som vulkanutbrudd, sier Marken.

Marken tror at skulpturen er en reaksjon på tiden vi lever i.

– Alt skal liksom være så effektivt og raskt. For meg handler kunsten min om å stoppe opp, observere naturen og være en del av noe ukontrollerbart og stort, forteller hun.

Iris Bengtsson

«Corner Act»

POLAROID. Bengtsson arbeider ved å gjøre små gester hun dokumenter gjennom foto, film eller tekst.

«I run around corners to see if I will collide with anyone», står det under et innrammet polaroid-bilde i KODE-lokalet. Fotografiet inneholder hjørner av byggverk. Ordene fra Bengtsson er så små at de nesten er hemmelige.

– Verket er i seg selv ideen om at jeg en gang vil løpe borti deg, sier hun.

HEMMELIGE HANDLINGER. Bengtsson har jobbet mye med små handlinger som skjer i hemmelighet.

Bengtsson har på ekte selv sprunget rundt hjørner i Oslo for å se om hun ville krasje i noen. Hun begynte med det da hun var ny i byen, og ville få kontakt med andre.

Alexandra Line Varga

Uten tittel

SMAKEBIT. – Skulpturen er en smakebit av en drømmende og litt skummel verden jeg prøver å skape, som kanskje finnes i universet vårt, sier Varga.

En skulptur av en katt setter blikket inn i utstillingens folkemengde. Den kan virke kongelig fordi den har en krone av barneperler, og står på et kappeaktig sjal. Man må bøye seg for den om en skal se kattens ansikt nært og tydelig.

– Katter er vanlige husdyr i Norge. Jeg prøver å gi katten en gudinne- eller gudskraft, sier Varga.

FARGER. Varga liker å uttrykke seg gjennom “fargespråk” og å være leken i uttrykket sitt.

Hun synes at kulturer som bruker sjamanisme er spennende, og prøver å ta tilbake spirituelle røtter til norsk kultur. Varga arbeider mye med mystikk, magi og fantasi.

Masja Nødtvedt og Ida Nerbø

«Filth»

AVSTIKKENDE. Nødtvedt skiller seg fra folkemengden i lokalet, både når det gjelder utseende og stemning.

Nødtvedt og Nerbø sin performancekunst får flere av tilskuerne til å uttrykke ubehag. Det er ikke rart, for Nødtvedt ønsker at verket skal pirke i følelser av angst og klaustrofobi.

– Det er fascinerende å utforske det som er ekkelt, sier Nødtvedt.

Hun arbeider med tematikk omkring det å føle seg utfryst og annerledes i samfunnet.

KASTER LEIRE RUNDT. Nødtvedt smører seg med leire fra en bøtte og hiver den rundt seg med kraft.

Verket begynner med at Nødtvedt vandrer naken og hvitmalt gjennom utstillingen, avstikkende fra en oppstemt folkemengde. Hun enser ikke oss tilskuere. I et mørkt rom gjør hun sakte repetitive bevegelser mens hun skjelver.

UBEHAG? Nødtvedt ønsker å gi tilskuere en følelse av klaustrofobi eller ubehag med verket «Filth».

Bakgrunnsmusikken av Nerbø låter som bråkete dampere. Nødtvedt tar leire, gnir inn seg og gulvet med det, og kaster det aggressivt rundt. Før verket er over vandrer hun ut av utstillingen, inn i resepsjonen.

Viktig for studentenes kunstnermiljø

BLANDING. Maria Lemberg (24) synes at det er flott at verk fra både studenter og etablerte kunstnere står side om side i utstillingen.

Maria Lemberg sier at det er hyggelig at utstillingen har en blanding av kunst fra studenter og etablerte kunstnere.

– Vi har denne utstillingen for at folk skal se lokalene, og at dette finnes. Studenter og ansatte ved KMD kan søke om å stille ut verk her resten av året, sier Bengtsson.

MØTEPLASS. Bengtsson sier at lokalet på KODE kan fungere som et sted å treffe andre kunststudenter ved KMD.

Ifølge henne har Galleri FI4E også utstillingen fordi den kan være en møteplass.

– I koronatiden treffer vi knapt vår egen klasse. Utstillingen er en introduksjon til hverandre. Det er kult å se hvem man har rundt seg, sier Bengtsson.

