Ad fontes, studentpuben til Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen (UiB), har siden 2017 slitt med konkurser i kaffebudsjettet og rekruttering av frivillige. I fjor slet de med å fylle opp vaktene, og de har i flere runder måtte holde stengt enkelte dager i uka eller redusere åpningstidene sine for å holde det gående.

Nå opplever baren derimot at utviklingen har snudd, midt i tjukkeste korona.

– Rekrutteringen av frivillige akkurat nå har gått veldig fint. Vi hadde rekordmange frivillige forrige høst. For øyeblikket er vi rundt 54 frivillige, sier en begeistret Kimmi Nyborg, leder for Ad fontes.

BARLEDER. Ad fontes-leder Kimmi Nyborg er godt fornøyd med rekrutteringen av frivillige om dagen. FOTO: Andreas Fjellanger

Mens andre studentbarer som Det Akademiske Kvarteret (UiB), Kronbar (HVL) og Rederiet (BI) har hatt reduserte åpningstider, har Ad fontes hatt 14 timer lang åpningstid fra mandag til fredag.

– De frivillige er grunnen til at vi kan holde åpent som normalt, forteller Nyborg.

Hun legger til at mange vil ha en unnskyldning til å dra ut av hybelen sin og være sosial. Mange opplever at de blir veldig isolert.

– Vi har alltid dørene åpen for de som vil jobbe hos oss. De som blir frivillige hos oss blir da med i en slags familie, selv om det er litt cheesy å si, sier Nyborg latterfullt.

Internasjonale studenter til unnsetning

– Det er veldig mange internasjonale studenter som har meldt seg frivillige, selv om det ikke er så mange av dem i Bergen generelt, forteller Nyborg.

Det er ikke første gang de internasjonale studentene kommer til unnsetning. I 2019 kunne Ad fontes rapportere om at de hadde funnet en ny kilde til frivillige i utvekslingsstudentene på HF. I 2020 mottok baren Integreringsprisen for måten de inkluderer internasjonale studenter i HF-miljøet.

FULLT HUS. Ad fontes har fylt opp både vaktlister og lokale i år. FOTO: Andreas Fjellanger

Likevel kan det spå bekymringer, ettersom flere internasjonale studenter er utvekslingsstudenter som skal forlate Bergen og Ad fontes etter ett eller to semestre.

Nyborg forteller imidlertid at Ad fontes har opplevd en økning i antall internasjonale studenter som enten forlenger oppholdet sitt i Bergen, eller bestemmer seg for å flytte hit for godt.

– Det har blitt mitt andre hjem

En av de frivillige er engelsk-studenten Eloïse Laille (20) fra Paris. Hun valgte å flytte til regnbyen på permanent basis. Laille begrunner dette med at hun forelsket seg i byen, naturen og menneskene.

FRA PARIS TIL BERGEN. Eloïse Laille forteller at hun har fått et andre hjem i HF-baren Ad fontes. FOTO: Natálie Nováková

– Første gang jeg gikk inn på Ad fontes følte jeg på en varm stemning. Jeg ønsket også å få erfaringene som følger med det å jobbe i en bar. Så jeg valgte å melde meg inn som frivillig her, sier Laille.

– Ad fontes har blitt mitt andre hjem. Jeg kan sitte og lese, brodere og snakke med vennene mine her. Det føles som en stor stue med mange sofaer.

FRIVILLIGE. Léa Fabri og Sonja Grosse (fra venstre) er frivillige ved HF-baren. FOTO: Andreas Fjellanger

Hun forteller videre at hun har blitt en del av den «norske gruppen» og at det er vanskelig å skille mellom de internasjonale og norske frivillige.

– Jeg var redd for at jeg ikke skulle få noen venner. Jeg har hørt rykter om at nordmenn kan være litt frastøtende, men alle jeg har snakket med har vært utrolig greie og imøtekommende.

