Skal bruke over en halv million kroner på seks dager.

største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt

Den 9. mars 2019 fyller Studentersamfunnet i Bergen 85 år. I den forbindelse skal studentorganisasjonen arrangere en jubileumsuke.

Budsjettet for uken ligger på over en halv million kroner, og er midler organisasjonen har søkt om fra blant annet Universitetet i Bergen og Bergen Filharmoniske Orkester. Studentersamfunnet har også fått tildelt en sum av Kulturstyret, hvor de vanligvis ikke pleier å søke. I tillegg fikk de i år femti tusen ekstra fra Velferdstinget til jubileet.

– De femti tusen vi fikk tildelt fra Velferdstinget skal være med på å nå ut til andre akademikere som vi vanligvis ikke når ut til, forteller lederen for Studentersamfunnet, Jógvan Helge Gardar.

Han vil derimot ikke fortelle spesifikt hva resten av pengene skal brukes til, men gir et lite hint.

– Det skal feires på Studentersamfunnets vis.

Vanlig med høye summer

Det er ikke første gang studentorganisasjonen slår på stortrommen og har over en halv million kroner å rutte med når runde tall skal markeres. Både ved 70- og 80-årsjubileet ble det brukt rundt seks hundre tusen kroner på feiringen.

Det er også vanlig med storfint besøk når «Samfunnet» har bursdag. I anledning 80-årsjubileet kom blant annet tidligere statsminister Jens Stoltenberg på besøk i Grieghallen.

– Vi holdt også møte med redaksjonsmedlemmene i The Guardian som da jobbet med Snowden-saken, fordi det var akkurat rundt den tiden det ble sluppet, forteller Gardar.

Stiftet i 1934

Studentersamfunnet i Bergen ble stiftet 9. mars 1934 av studenter og akademikere tilknyttet Bergen Museum, som senere ble til Universitetet i Bergen, forteller Gardar.

– Vi er Bergens eldste allmenne studentorganisasjon og består av 160 frivillige studenter som arbeider for å oppfylle vårt formål om “fritt ordskifte, åndsdannelse og samhold”.

Samfunnet var blant organisasjonene som grunnla Det Akademiske Kvarter i 1995. Nå holder Studentersamfunnet til i Fosswinckels gate 7, før de etter planen skal flytte inn i det som blir Bergens nye hjem for studentorganisasjoner.

– I dag avholder vi fem ukentlige arrangementer gjennom hele det akademiske året, i tillegg til en rekke ekstraordinære arrangementer, forteller Gardar.

Alle bidrar

Gardar forteller at Studentersamfunnet ved sist telling var 156 medlemmer i studentorganisasjonen.

– Det er sju eller åtte grupper som jobber med booking, men hele organisasjonen er med på å arrangere jubileumsuken, forklarer han.

Den snart 85 år gamle studentorganisasjonen ligger godt an i planleggingen, og Gardar kan fortelle at alle bookingene for jubileumsuken skal være klare.

Hvem eller hva de har planer om å booke ønsker ikke Gardar å fortelle.

Han kan på den andre siden fortelle at medlemmene selvfølgelig også skal feire seg selv internt, men forsikrer at det ikke blir som en del av budsjettet på en halv million kroner.

