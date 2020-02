Nå lover studentrepresentanter fra Bergens fire største utdanningsinstitusjoner en samlet front for klimasaken.

– Det er jo en grunn til at vi er her. Vi trenger en større stemme, og det er veldig viktig med felles innsikt og å lære av hverandre, mener Henrik Waage Tjore.

Sammen med representanter fra studentdemokratiene ved BI, NHH og UiB, skal Tjore, som er leder for Studenttinget på Vestlandet, tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, nå sørge for at studentlederne skal samarbeide om klimasaken.

Tirsdag 25. februar ble nemlig arrangementet Studentenes klimadebatt avholdt i Tivoli på Det Akademiske Kvarter.

– Det var kjempegøy! meddeler Tjore i etterkant av debatten, til enige utrop fra resten av debattantene.

Dette er debattantene:



Henrik Waage Tjore – leder for Studenttinget på Vestlandet



Ulrik Lie Ulvness – president i BI Student Organisation Bergen (BISO Bergen)



Amalie Lunde – Velferdstingansvarlig i Studentpolitisk utvalg, NHHS



Sandra Amalie Lid Krumsvik – Nestleder i Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB)

– Vi var jo altfor enige, da, skyter nestleder for SP-UiB, Sandra Amalie Lid Krumsvik inn og ler.

Ganske riktig var det lite å spore av uenigheter i løpet av kvelden. Likevel kan deltakerne skilte med én konkret følge av arrangementet: Nå lover de å lære av hverandre.

Ønsker mer engasjement

I etterkant av debatten trekker representantene frem viktigheten av å møtes på tvers av institusjoner, og forteller de har fått gode innspill fra hverandre.

Blant annet nevnes NHHS-undergruppen Green Team. De driver lobbyvirksomhet opp mot ledelsen ved NHH, for å få handelshøyskolen til å ta klimavennlige valg.

DEBATT. ISH. Temperaturen i Studentenes klimadebatt nådde ikke togradersmålet. F.v. Tjore, Ulvness, Krumsvik, Lunde, ordstyrer Marit Moen Fjeld. FOTO: Håvard Finnseth

– Vi vil jobbe for å øke miljøengasjementet på skolen, som Green Team gjør på NHH. Det kan bidra til å stille strenge krav til ledelsen, mener Ulvness fra BISO.

– SP-UiB har stilt gode kritiske spørsmål til ledelsens reisevirksomhet. Det er bra. Man må være kritisk til unødvendig reise, påpeker Lunde fra NHHS.

– Lol, skjer jo masse bra her også

Bak arrangementet står gruppen FOKUS:14, som jobber med klimasaken på vegne av SP-UiB. Tori Heitmann Jørgensen er bærekrafts- og likestillingsansvarlig ved UiB-parlamentet, og sitter i gruppen.

– Det startet jo med klimastipendet på HVL. Jeg tenkte «lol, det skjer jo masse bra på UiB også!» Så ble jo neste tanke om «hva annet bra kan vi få til sammen?», forteller hun.

FORNØYD. Tori Heitmann Jørgensen fra FOKUS:14 er fornøyd med debatten, selv om hun håpet på mer drama. ARKIVFOTO: Silje Dahle

Jørgensen mener at de ulike institusjonene vil ha en sterkere stemme sammen, og håper, i likhet med debattantene, på mer samarbeid fremover.

– Dette er en god arena å bygge videre på. Det er en god start som kan vokse seg enda større.

Tror det vil skje endringer

Studentrepresentantene som deltok på debatten tror alle vi vil se endringer i studielivet med tanke på klimatiltak fremover.

– Ved UiB har for eksempel petroleumsforskningen blitt lagt ned. Jeg tror vi vil se flere slike tiltak. I tillegg tror jeg klima- og miljøbevissthet vil jobbes inn i eksempelvis ex.phil. Det er nyttig for å få i gang tanker om hvordan man kan finne løsninger, mener Krumsvik.

– Jeg tror engasjementet vil bli større, og interessen for NHHs bærekraftsmaster (spesialisering i energi, naturressurser og miljø, red.anm.) vil bli enda høyere, tror Lunde.

