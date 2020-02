Studvest har også snakket med studenter om hva de mener er viktige egenskaper å vise frem til en fremtidig arbeidsgiver. Les ekspertens tips nederst i saken.

ENGASJEMENT. Thomas Berntzen tror engasjement er svært viktig.

Thomas Berntzen (22) er student og leder av fagutvalget ved Institutt for sammenliknende politikk. Han mener man bør engasjere seg i studentorganisasjoner og benytte seg av fagmiljøet på instituttene ved universitetet.

– Jeg tror det er lurt å engasjere seg i fagmiljø hvor man kan bygge seg nettverk av referanser med relevans for senere jobbsøking, sier Berntzen.

TVERRFAGLIG. Ingrid Kleive Andersen mener tverrfaglig kompetanse kan være lurt å ha.

– Jeg studerer medisinsk teknologi, men tenker at å ta fag fra andre fakulteter kan være gunstig for å få bredere kompetanse, sier Ingrid Kleive Andersen.

Hun er også gruppeleder for en studentgruppe ved linjen, og legger til at engasjement og relevant arbeidserfaring er veldig viktig.

VISE SEG FREM. Henrik Træet mener det er viktig å at miljøet man er interessert i vet at en eksisterer.

– Jeg studerer datavitenskap. Det er et stort miljø og det er viktig at folk legger merke til deg, forteller Henrik Træet.

Han legger til at han er enig med Andersen om at tverrfaglig kompetanse kan være en fordel.

RELEVANT JOBB. Hedda Rangsæter det er viktig å jobbe med noe relevant i studietiden.

Hedda Rangsæter (22) studerer sosialantropologi og tror det er lurt å jobbe med noe som er relevant for det man senere vil holde på med.

– Relevant arbeidserfaring og engasjement er nok viktigere enn karakterer i mange tilfeller, sier Rangsæter.

OMDØMME. Referanser er viktig, mener Rudi Rimmereide.

Også Rudi Rimmereide (24) mener at det er viktig med engasjement. Spesialpedagogikk-studenten tror det er viktig å skape seg et godt omdømmet i miljøet der man senere ønsker å jobbe.

Dette bør du tenke på hvis du vil ha drømmejobben

Hodejeger Erik Falk Hansen, som har lang erfaring i rekrutteringsbransjen, forteller hva som er viktig å tenke på i studietiden dersom man vil ha konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet som nyutdannet.

HODEJEGER. Erik Falk Hansen gir deg tips for å bli attraktiv på jobbmarkedet. FOTO: Privat

1. Mastergrad er ikke et «must»

– Mastergrad er ikke alltid et «must» for å få en god karriere, men det vil alltid være en fordel. Likevel, er man lei etter å ha fullført en bachelorgrad så har det ingen hensikt å ta en master der og da, man kan heller gjøre det senere i karrieren.

2. I noen bransjer teller karakterene dine

– Hvorvidt karakterer teller varierer fra bransje til bransje og arbeidsgiver til arbeidsgiver. Senere i karrieren vil ikke karakterer spille så stor rolle, men akkurat for nyutdannede så kan det være viktig – i noen tilfeller svært viktig.

– Dette er spesielt innen veldig spesialiserte studier hvor karakterer blir sett på som for eksempel jus, regnskap, finans, computer/data science og lignende.

3. Man må ikke ha vært på utveksling

– Det er aldri negativt med utveksling, men er nok en myte at man må ha utveksling for å stille sterkt som jobbsøker. Er det et internasjonalt selskap, eller et selskap som har ansatte fra forskjellige kulturer vil det være en fordel å ha tatt deler av studier i utlandet.

4. Engasjement og «internship» gir fortrinn

– Engasjement er veldig viktig. Helt ideelt sett har man både vært involvert i organisasjoner på høyskolen eller universitet og i tillegg fått noe relevant erfaring gjennom jobb eller «internships». Relevante «internships» blir mer og mer viktig, og vil gi deg et konkurransefortrinn mot de som ikke har det.

5. Ikke søk hva som helst

– Er det et selskap som krever 5 års erfaring vil det bare se dumt ut om du som nyutdannet søker. Husk også på at dette selskapet kanskje i nærmeste framtid trenger noen med mindre erfaring eller ingen erfaring. Da ser det ikke så bra ut om man søkte på stillingen som krevde 5 års erfaring tidligere. Internship gjør at du faktisk kan «kjempe» mot kandidater som faktisk har reell erfaring i en søknadsprosess.

6. Bruk LinkedIn og sosiale medier

– Jeg synes alt for få studenter er flinke nok til å bruke LinkedIn. Man bør ha en god og solid profil og bygge nettverk. En helt unik mulighet og noe jeg vil oppfordre alle studenter til å begynne med, helt fra første år i studiene. Det finnes mange gratis kurs i LinkedIn på nettet og er enkelt å komme i gang med. Selv ville jeg som student brukt minst 3-4 timer i uken på LinkedIn. Følg selskap som er relevante, følg viktige folk i næringslivet, les om hva som skjer innenfor feltet du studerer. Jeg ville samtidig sørget for å følge så mange relevante selskap som mulig på Instagram og Facebook. Her kan man også gjøre seg synlig ved å trykke like av og til eller til og med legge inn en kommentar i ny og ne, bare pass på at det ikke blir for mye.

