Å ta et norsk sjøbad en solvarm julidag kan føles herlig. Akkurat slik kan det også kjennes å bli flau.

Faen, du forsov deg gjennom hele eksamenen i dag.

Denne flausen er verre enn skammen du led forrige måned. Da innså du at daten du befant deg på, med en du lenge hadde surret rundt betatt av, ikke var en date likevel.

Uutholdelig. Kanskje er det vanlig å anse flause som akkurat det. Som erfaren flausemaker vet jeg derimot noe annet: Flause er den fineste følelsen du kan kjenne. Nyt den.

«Hva? Er du et sprøtt geni?» Jeg innbiller meg din nysgjerrighet. Slapp av, du vil nå få en forklaring.

Flause er friskt og herlig, på samme måte som norske sjøbad om sommeren.

Når navlen treffer iskaldt sjøvann er det litt herlig og ubekvemt. Løfter du blikket fra ubehaget ser du at det egentlig er en del av en større, finere situasjon.

Omkring deg lyder det av trær som rasler og fuglekvitter. Det er blå himmel, varmende svaberg og duft av sjø og strandnelliker. Du har fri. Etterpå venter kaffe, vafler eller chips. Du kjenner din unge kropp bevege seg.

Vannet blir varmere.

Når flause inntreffer kan det også kjennes friskt, eller litt ukomfortabelt. Med tiden føles flausen bedre. Løfter du uansett blikket, ser du som regel at det å bli flau er en liten del av en ganske fin, større situasjon.

For idet flause inntreffer er du typisk ute i verden blant folk, mens du prøver på noe hyggelig. Du er i bevegelse, og erfarer veien mot et liv hvor du er mer ydmyk, grasiøs og klok av skade.

På veien dit er flauser sjarmerende og vakre gjenstander å samle på, for de kan være kilder til mye humor og glede.

Ta skammen over å forsove seg gjennom eksamen. Løfter du blikket fra flausen, ser du at du driver og utdanner deg. Du forsøker å bli kunnskapsrik og å danne et liv du ønsker. Du er vanligvis omgitt av en nydelig gruppe drømmende og uavgjorte mennesker, nemlig studenter.

Eksamen kan du nok ta igjen. Neste gang glemmer du neppe alarmen. Nå kan du flire litt av deg selv. Å bli flau er den beste følelsen.

Forresten tror jeg du kan bli en kløpper i nesten hva som helst, om du tar deg friheten til å potensielt bli flau i prosessen mot det.

Det er hvertfall gjennom flause jeg har blitt perfekt.

Les også: Tar opp videregående på nytt for å følge legedrømmen

Les også: Fabian vil gjøre det enklere for unge leietakere

Les også: Bisarr moro om frosker og andre konspirasjonsteorier

Kommentarer

kommentarer