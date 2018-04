Nyutdannede studenter som skal ut i boligmarkedet for første gang blir møtt av en jungel av råd. Denne jungelen er forvirrende og det er lett å tråkke feil. For å komme i en posisjon for å kjøpe bolig må du først å fremst ha en inntekt. Om du er student eller ikke; skaff deg en jobb. Dette er så du kan begynne å spare. Det andre trinnet er å kutte ned på det daglige forbruket for eksempel ved at du kjøper billigere produkter (First Price eller Best Pris). Gjerne sett opp budsjett slik at sparingen blir mer effektiv, men også slik at du unngår spontankjøp. Sett heller av en liten slump til kos.

For at sparingen skal bli så disiplinert som mulig er det lurt å sette opp konkrete sparemål som for eksempel 5 000 kroner i måneden. Boligsparing for ungdom (BSU) er markedets mest lønnsomme risikofrie spareform og et utmerket instrument som gjør sparingen mer disiplinert der beløpet kun kan brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån.

Når du først har spart opp denne kapitalen og skal på din første visning, er det visse ting du burde se etter, og andre ting du ikke burde henge deg opp i. Du behøver for eksempel ikke tenke på veggfargen eller stygg tapet. Det du derimot må se etter er om det oppgitte boarealet stemmer med virkeligheten, og om det elektriske anlegget fungerer som det skal. Utover det må en sjekke vannrør for kondens, om gulvet er godt og slitasje på vinduer og dører og så videre.

I Norge eier nærmere 80 prosent sin egen bolig. Hvorfor er det slikt? Økonomiske insentiver inkluderer skattefritt salg av bolig (såfremt man har bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene) og rentefradrag på 23 prosent på boliglån gjør det veldig gunstig å eie egen bolig. Samtidig er verdistigningen på bolig også et viktig aspekt ved valget om å eie, og historisk data viser at i de siste 30 årene har verdistigningen på bolig vært på 6,5 prosent hvert år i snitt.

Når man velger å kjøpe sin første bolig, kan man maks låne 85 prosent av hva boligen koster inkludert omkostninger, dette kommer av at Finanstilsynet anbefaler bankene å maksimalt låne ut 85 prosent. Hvis boligen koster 2 millioner kroner, så kan du låne 1, 7 millioner kroner. Når du tar opp dette lånet på 1, 7 millioner kroner får du valget om du ønsker fast eller flytende rente. Hva bør du velge?

Historisk sett har det vært gunstigere å velge flytende rente i og med at rentenivået har falt over tid. Flytende rente er også best når du trenger det mest også. Det vil si at i oppgangstider er jobbsikkerheten høyest, men også at lønnen øker – dette gjør at en tåler disse svingningene bedre. Derimot når det er nedgangstider er renten lav – i slike tider har en et behov for å betale mindre renter.

Noen velger derimot å binde renten (fastrente) fordi det er en forsikring mot fremtidig oppgang i rentenivå. Hvis man vet at en økning i rentenivået vil gi deg økonomiske problemer, så er fastrente absolutt å anbefale, og dersom rentenivået er veldig lavt per dags dato i et historisk perspektiv. Ellers anbefales flytende rente.

Jeg håper disse tipsene var nyttige og lykke til med sparing og eventuelt boligkjøp.

