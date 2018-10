En rekordvarm oktoberkveld med temperatur på mirakuløse 20 varmegrader markerte starten på en fire dagers folkefest for tusenvis av studenter i Bergen forrige torsdag.

På Festplassen har studenter fra hele Norge samlet seg for å markere at Studentlekene Bergen Challenge er i gang.

Under kveldens åpningsseremoni av studentlekene får publikum servert danseinnslag i alle sjangre fra medlemmer i BSI Dans, med swing fra de lystige 50-årene, til moderne rap og Snoop Dogg for full musikk.

Leder for studentlekene Vilde Thorud, kan fortelle at de har slått rekord med antall deltakere dette året. Over 2200 deltakere konkurrerte i 23 forskjellige sportsgreiner.

– Jeg synes det er flott at Bergen får vist seg fra denne siden for studenter fra hele Norge, sier Thorud.

Sammen med kulturansvarlig Anker Albert har hun mange baller i luften under arrangementet. Albert har på sin side ansvar for Bergen Challenge sitt kulturinnslag i form av studentlekenes revy og organiserer også lørdagens avslutningsbankett for alle studentene.

– Jeg kunne godt flyttet til Bergen

En av de oppmøtte på åpningsseremonien er Isabella Bierdrawa (20). Hun studerer biologi ved Universitetet i Agder (UiA), og skal konkurrere i studentmesterskapet i kanonball.

– Det var et veldig tøft show, og det hjalp veldig at det var så fantastisk vær i dag, sier Kristiansand-jenta.

20-åringen ser fram til den kommende helgen og håper på å bli med kjent med mange nye mennesker.

– Jeg har vurdert å flytte til Bergen for å studere her. Det er jo en kjempeflott by.

Svette hjelmer og harde taklinger

Allerede torsdag morgen før åpningsseremonien settes de første kampene i gang. Her høres intet folkehav, men heller svette herrer medfulgt av skrikende innesko.

På Studentsenteret har klokken nettopp passert halv åtte, og trøtte studenter varmer opp til åpningskampen i lacrosse for herrer, hvor Chiefs Lacrosse møter GSI Grizzlies.

Fra tribunen ser man hvor intens og fysisk sporten egentlig er når harde taklinger settes inn fra begge lag.

– Den første kampen er alltid hardest, man er som regel litt rusten så det tar litt tid å komme i gang.

Det sier kaptein for GSI Grizzlies Lacrosse, som for anledningen spiller i hjemmelagde bortedrakter, Erik Ehlis. Han spiller i tillegg på landslaget i lacrosse.

– Vi spiller til vanlig mye mer fysisk enn dette, så det er litt uvant, sier målvakt Torgrim Eriksen.

Første kamp ender 5–5 mot Chiefs Lacrosse fra BI Bergen, noe gutta i GSI Grizzlies sier seg tålelig fornøyd med.

– Hvor langt skal dere i Bergen Challenge?

– Målet er topp fire, da skal vi si oss veldig fornøyde, sier Ehlis.

Dette målet når de, men søndag morgen ender bronsefinalen med tap.

Taktikk og presisjonsport

Et steinkast unna Høgskulen på Vestlandet (HVL) ligger Haukelandshallen. Her overdøves enhver samtale med skrik og hoi fra både spillere og publikummere. I hovedsalen spilles det studentmesterskap i futsal.

I en stille avkrok finner man et snaut dusin hvitkledde skikkelser som ikke ser ut som de varmer opp til fotballkamp. Her skal studentmesterskapet i fekting avholdes.

Tross en mindre bane er intensiteten her muligens høyere enn ute i hovedsalen. Her flyr kårder (sverd) om hverandre med kløktig presisjon. Poengene deles flittig ut med hjelp av sensorer på deltakernes kårder og for det blotte øye er det nærmest umulig å bestemme en vinner.

– Det går veldig kjapt. Man må være på vakt hele tiden.

Det forteller samfunnsøkonomistudent ved Universitetet i Bergen (UiB), Casper Bergh.

Han er fekter for BSI Fekting og favoritt blant deltakerne i Haukelandshallen.

– Målet er jo å vinne, men man vet aldri. Det er mange gode fektere her, forteller han.

Særegen sport

– Vi skulle gjerne hatt flere medlemmer, men det er jo en veldig særegen sport.

Det sier NHH-student Maria Kaminsiki. Masterstudenten har fektet siden barndommen i Bygdø Fekteklubb (samme klubb som OL-sølvvinner i fekting Bartosz Piasecki. red.anm.) og er én av to kvinnelige deltakere i studentmesterskapet i fekting.

– I Norge er det absolutt en nisjesport, men det er veldig stort i andre land som Russland og USA, legger hun til.

Kaminski vinner 5 av sine 6 første kamper og forventer at hun skal klare å komme seg til semifinalen. 23-åringen er imidlertid ingen lett motstander da hun tidligere har vunnet NM i fekting for junior to ganger.

– Nå er det lenge siden jeg har trent, men jeg pleier som regel å trene 1–2 ganger i uka.

Både Bergh og Kaminski når henholdsvis målene sine og Kaminski ender til slutt opp på fjerdeplass totalt og blir beste kvinnelige fekter.

