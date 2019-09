Taket over idrettshallen på Studentsenteret har lenge lekket på regntunge dager. Lekkasjene har ført til vannskader i hallen og et tidvis glatt gulv som av Steinar Timenes omtales å være «ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å trene på».

Timenes er kasserer for Bergen Studentidrettslag (BSI), som han også spiller fotball for. Som følge av det våte, glatte gulvet har han sett skader oppstå, blant annet en medspiller som fikk kneet ut av ledd etter å sklidd.

Nå fattes handling

Etter gjentatte forsøk på å tette lekkasjene etter hvert som de har dukket opp tar Even Berge, avdelingsdirektør for Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB), sikte på å få bukt med problemet én gang for alle:

– Vi planlegger å tekke hele taket i idrettshallen på nytt ved å ta opp Georg Johannesens plass. På denne måten kommer vi til taket fra oversiden. Dette byggeprosjektet har vi tenkt å starte med mot slutten av vårsemesteret 2020. Vi estimerer arbeidstiden til å være på rundt tre-fire måneder, men dette er et tidlig estimat som kan endre seg.

VÅTT. Video fra siste uke i august da BSI-fotball skulle trene.

Etterlyser handlingskraft

Timenes er ikke imponert over innsatsen fra de byggansvarlige, og mener at utbedring av hallen burde vært utført mye tidligere.

– Det har lekket kraftig fra taket over idrettshallen i mange år nå, og jeg synes det er rart at de tilsynelatende ikke tar skikkelig stilling til problemet før nå. Å tette ett og ett hull før det så oppstår tre nye fungerer rett og slett ikke i lengden.

Han forteller at det forrige semester var så ekstreme lekkasjer i hallen at det ikke gikk an å trene der store deler av semesteret. Denne høsten har fotballaget på BSI allerede avlyst seks treninger som følge av lekkasjene.

Senioringeniør Øistein Fotland og underdirektør Kjartan Nesset i eiendomsavdelingen til UiB sier det er beklagelig at taket på idrettshallen har lekket så mye som den har gjort over en lengre tidsperiode.

– Vi har rett og slett ikke vært klar over omfanget, det er langt større enn vi trodde. Småtettingene som er oppført har vist seg å ikke være tilstrekkelige, når vi har trodd at det har vært i orden, sier Fotland.

STENGT. Etter mye nedbør i vår måtte hallen, som benyttes av studentidrettslag i hele Bergen, stenges over en lengre periode

Frykter konsekvenser

Dersom hallen blir stengt gjennom hele byggeperioden, frykter Timenes en semesterstart uten treningsplass for lagene på BSI og de andre idrettslagene som benytter hallen.

Ifølge Timenes kan dette få drastiske følger.

– Vi risikerer å miste en stor andel studenter som vil søke seg til lag hos oss dersom vi ikke engang kan tilby treningstider.

Ettersom laget får støtte fra Velferdstinget basert på antall medlemmer, vil et frafall bety mindre penger i kassen for laget.

– Dette kan få følger, ikke bare for høstsemesteret 2020, men også semestrene som kommer etter, sier Timenes.

OPPGITT. Steinar Timenes er nervøs for framtiden idrettshallen går i møte

Er i dialog med BSI

Nesset sier det er for tidlig å si noe definitivt angående omfang og tidspunkt på byggeprosjektet, men påpeker at det jobbes iherdig for å finne en løsning.

– Vi vil under rekonstruksjonen av taket ha fokus på å minimalisere ulempene for Sammen. Når den tid kommer vil vi også være i dialog med BSI, en dialog vi for øvrig føler har vært god hele tiden, for å se på alle muligheter for at de skal ha muligheter for å trene. Hallen trenger ikke nødvendigvis være stengt under arbeidet.

Vi presiserer at Steinar Timenes tidligere har vært journalist i Studvest fra perioden fra og med høsten 2016 til og med høsten 2017.

