Får du øye på køen som snirkler seg rundt hjørnet av C. Sundts gate på Nordnes, tror du kanskje at den leder til Vinmonopolet før en helligdag. Etter at eier Aman Babasha åpnet Happy Donuts 23. april har det på sosiale medier florert med bilder av dens Alice i Eventyrland-lignende donuts.

På kjøkkenet til butikken danser de ansatte, ifølge Josefine Herlofson Larsen og Martine Trydal. De er to av flere studenter som jobber der.

– Eieren sier at det er dansingen og moroen som gjør donutsene så spesielle, sier Larsen.

POPULÆRT. Studentene Josefine Larsen og Martine Trydal fikk endelig jobb – på Bergens travleste donutplass.

For henne ble det også en velkommen redning fra å måtte pendle til hjembyen for å jobbe ved siden av studiene.

Måtte reise fra studiebyen for å jobbe

Både Larsen og Trydal har jobbet langt mer i butikken enn forestilt.

– Jeg ble ansatt i en stilling på 12 prosent, men har vært på butikken hver dag i tre uker. Happy Donuts er nesten mitt andre hjem. Jeg gleder meg til å se alle ansatte, gjøre ting og lære, sier Larsen.

LYKKE. Josefine Herlofson Larsen smiler bredt over nyvunnet jobblykke i studiebyen.

De to studentenes jobblykke er helt fersk. De har begge lenge slitt med å få deltidsstilling i Bergen, og periodevis reist til hjembyene for å jobbe.

– Jeg har vært permittert, og i hele år søkt om deltidsjobb i Bergen, sier Trydal.

Larsen har søkt om det siden før mars i 2020, uten å få særlig napp før nå. På Happy Donuts lager hun smultringene samt jobber med butikkens salg, sosiale medier, logistikk og administrasjon.

Hun tror at mange studenter har vært i samme situasjon som henne.

PERMITTERT. Martine Trydal slet lenge med å få seg jobb i Bergen etter at hun ble permittert.

– Lån og stipend fra Lånekassen strekker irriterende nok ikke til om du er student i en norsk storby. Og uten nettverk i Bergen fikk jeg ikke jobb, sier hun.

Reisene til hjembyen for å jobbe var dyre, ifølge Trydal. Hun verdsetter Lånekassens ekstralån til permitterte studenter.

–Nå er det slutt på å reise hjem for å tjene penger!

Vil samarbeide med fadderukene

– Jeg sto tilfeldigvis i kassen, og plutselig var jeg på radioen, sier Trydal.

Medier som TV2, BT, BA og Nordnesrepublikken har dratt uoppfordret innom Happy Donuts for å dokumentere manien rundt butikken. Nå har Trydal og Larsen blitt butikkens ansikt utad i pressen.

PLUTSELIG PÅ RADIO. Ut av det blå ble Trydal med på en radiosending, da hun sto i kassen.

– Hva tror dere er grunnen til «hypen» rundt Happy Donuts?

– Spenningen og gleden med å dra til noe nytt i disse tider, sier Larsen.

– Og butikkens dekorative og kule design, legger Trydal til.

Larsen forteller at fagutvalg ved studiesteder i Bergen ønsker å samarbeide med Happy Donuts.

– Det er definitivt en hype omkring donutene blant studenter. Jeg tenker å foreslå samarbeid knyttet til fadderuken og studiestart for lederne, sier Larsen.

Forlot eksamenslesing for å smake

Studentene Steffen Elvik og Emily Granberg har dratt fra eksamenslesing for å smake på donutene.

– Jeg tror at stedet er trendy på grunn av oppmerksomheten rundt de lange køene, sier Elvik.

OPPMERKSOMHET. Steffen Elvik tror at oppmerksomhet rundt køen gjør Happy Donuts populær.

Granberg tror populariteten er fordi Happy Donuts er Bergens eneste donutbutikk. I tillegg har venner og bekjentes bilder på sosiale medier av dens smultringer inspirerte henne til å dra dit, noe SoMe-ansvarlig Larsen kan si seg enig i.

INSPIRERT. Granberg fikk lyst til å oppleve smultringene idet hun så bilder av dem på sosiale medier.

– Kundene gjør mye av arbeidet på sosiale medier ved å legge ut donutbilder, sier hun.

– Og kølengden må jo bety at noe riktig gjøres med donutene, sier Granberg.

