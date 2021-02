Jógvan Helge Gardar tok over som Kvarteret-leder 1. desember i fjor, og har rukket å komme i gang med sitt første semester som sjef allerede.

– Hvordan har det vært å ta over som leder så langt?

– Det hopper og går, vi lever godt på at vi har et ålreit miljø her og flinke frivillige som bærer organisasjonen. Men jeg merker at i denne perioden, og det tror jeg alle kan skrive under på, så er det litt tyngre, forteller Gardar.

Som leder av Bergens studenthus vil Gardar bli et kjent fjes utad for studentene. Studvest tar derfor fem kjappe med den ferske lederen.

– Hva er din guilty pleasure? – Jeg har bestilt billetter til Hellbillies i mai, så må gå for det. – Hva gjør du når du prokrastinerer? – Spiller sjakk på mobilen. – Hva hadde navnet på debutalbumet ditt vært? – Jeg har ikke et veldig godt svar på det. Favorittmusikken har et klisjeaktig svar, for jeg liker alt mulig rart, men jeg har stor respekt for musikken foreldrene spilte til meg i bilen da jeg var liten. Da var det mye Bruce Springsteen og den gjengen. – Hva spiser du helst til frokost? – Jeg er egentlig ganske dårlig på å spise frokost, men spiser stort sett en brødskive med vossafår. – Og hvordan ser en perfekt dag ut for deg? – Da må man stå opp tidlig for å få mye ut av dagen, også må man sørge for at mail-innboksen er tom før dagen er slutt. Det er hovedtrekkene. Også få inn litt studier i tillegg.

Utfordrende rolle

Gardar forteller at å ta over som leder under disse omstendighetene har vært veldig vanskelig. Han trekker frem organisering, å sosialisere seg digitalt og motivasjon som spesielt utfordrende.

– Det er liksom mindre av alt, så det er jo litt traustere. Og nå har regnet kommet også, så da er det komplett, sier han med et smil.

HOPPER OG GÅR. Kvarteretlederen spiser helst Vossafår til frokost, og har en svakhet for Hellbillies.

Gardar kan fortelle at det har gått bra med Kvarteret, til tross for omstendighetene. Studenthuset har fått økonomisk støtte av stat, kommune og fylkeskommune.

– Også har vi holdt åpent ganske mye, så vi har klart å holde i hvert fall noe av salget i gang denne perioden.

Vil ikke modereres for mye

Kvarteret har stort sett holdt åpent siden mai i fjor. Lederen forteller at de har lagt fra seg planer om å arrangere store arrangementer dette semesteret. Likevel holder de fremdeles på med flere prosjekter for å holde både driften og motivasjonen ved like.

– Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe, men vi må jo det. Jeg er litt redd for at vi skal moderere oss for mye slik at vi ikke har en plan eller ambisjoner når vi er ute av dette.

OVERTATT STAFETTPINNEN. Som ny leder har Gardar overtatt stafettpinnen om å gjøre Kvarteret til Norges beste studenthus.

I fjor kom nyheten om at Kvarteret skulle slå seg sammen med flere studentforeninger. Gardar forteller at de kommer til å jobbe med sammenslåingen videre dette semesteret, og at de satser på et resultat til høsten.

– Kvarteret gikk veldig bra i 2019, så vi har ikke noe grunn til å endre på ting umiddelbart, men det er mange smådetaljer og småting som kan gjøres bedre. Dette kan være måten å gjøre det på. Det finner vi ut av i løpet av året.

Norges beste studenthus?

Kvarterstyret satte i 2019 ned et rapportutvalg, som mener at Kvarteret har mulighet til å bli Norges beste studenthus.

– Hvordan skal dere bli best, særlig nå under korona?

– Det er mange måter å måle det på, men akkurat nå er den måten vi kan være best på er å være der for de frivillige, de som bruker oss daglig, og for dem som trenger oss, sier Gardar.

VÆRE DER. Gardar mener at det viktigste Kvarteret kan gjøre nå, er å være der for studentene, de frivillige og stamgjestene.

– Hva legger du i «å være der»?

– Det er alt fra å være en skulder å gråte på til å ta en kaffe. Kvarteret er mange ting: en kulturinstitusjon, samfunnsaktør og andre store begrep. Det viktigste er likevel alltid å være en plass å treffe venner, ta en kaffe, prate om bekymringer, studere, og bli voksen.

– Selv om verden ser ut til å være stengt og selv om alle seminarene dine er digitale, så tror jeg det er viktige at studentene vet at det finnes en drøss med organisasjoner der man faktisk kan treffe folk. Det er ikke umulig å komme seg ut av de seks kvadratmeterne nå heller. Vi tar gjerne imot alle som trenger en plass å være, legger han til.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer