Augusta Moen Opsahl svarer at Venstrealliansen skal drive en radikal politikk i Studentparlamentet og jobbe for de store sakene. Det mener jeg er helt virkelighetsfjernt fra den hverdagen studenter lever i.

Venstrealliansen fører en politikk som jeg som student ikke kjenner meg igjen i. At studentparlamentet skal bruke masse tid på ideologiske kamper og rent frem urealistiske og populistiske saker er ikke studentmassen tjent med. Jeg stiller til valg for studentene, fordi jeg ønsker å drive studentpolitikk og jobbe for studentenes sak. Det virker for meg at Venstrealliansen ikke bryr seg om hva studentene ønsker og er mer interessert i å bruke Studentparlamentet som en kamparena for sosialistiske saker.

Augusta skriver at studenter kan og bør kreve mer, men hva er det egentlig studentene ønsker? Jeg mener at vi studenter er ganske fornuftige mennesker, vi får et stipend på 20.000 til å kjøpe inn pensum hvert semester. Det er jeg sykt fornøyd med. Det jeg ikke er fornøyd med er at bysykkelstasjonene på Høyden alltid står tomme, at lesesalene er dårlige og at det av og til er helt umulig å finne informasjonen fra UiB jeg er ute etter. Det er det jeg oppfatter at studenter krever.

Sannheten er at Studentparlamentet er der for å kjempe studentenes sak og løfte den opp til Universitetsledelsen. Det vi bestemmer i Studentparlamentet er det vi ønsker at arbeidsutvalget skal prioritere å jobbe for. Det at vi vedtar politikk på de «store linjene» er jo helt fjernt. Jeg ønsker meg et arbeidsutvalg med bena på bakken og et øre til hva studenter trenger, ikke hva representantene fra VA står og roper etter.

Jeg ønsker å vise til et par eksempler. Da vi i Blå Liste ønsket å kutte i Studentparlamentets flyreiser foreslo vi å kutte i reisebudsjettet. VA argumenterte med at det koster mer å reise miljøvennlig og at vi heller burde øke reisebudsjettet. Her fikk VA gjennomslag. Dessverre er ikke tog som regel aktuelt når det gjelder reising til internasjonale konferanser, så med det er enda flere flyreiser det eneste VA har fått gjennomslag for.

Et annet punkt er den såkalte «Akademia-avtalen» som sikrer UiB 70 millioner kroner til forskning på grønne løsninger for fremtiden. VA har siden dag en, med blind idealisme, kjempet mot denne avtalen på grunn av at den er med oljeselskapet Equinor. Jeg mener at skal vi bekjempe klimaendringene så må det mer forskning på grønn teknologi, da mener jeg det er helt virkelighetsfjernt at VA uten studentene og universitetets beste i tankene bruker masse energi på å sikre at UiB har 70 millioner kroner mindre å bruke på forskning.

Du må bare si «Idealist, ja visst!», men av det kommer ikke noe god studentpolitikk, det er rett og slett helt virkelighetsfjernt fra studentenes hverdag.

Vi i Blå Liste jobber for realistiske løsninger på ekte problemer, men for å klare det trenger vi at våre medstudenter på UiB stemmer på oss i studentvalget 22.-30. april. Så stem på en liste med ambisjoner for studenter og studentpolitikk, og ikke en som sløser bort våre ressurser på fjern idealisme.

